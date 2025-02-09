Усі вони розташовані у Донецькій області. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

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Які зміни на фронті відбулися 8 лютого

За добу 8 лютого ворог мав успіх біля сіл Запоріжжя (Донецька область), Зеленівки та в Андріївці.

На решті напрямків змін не відбулося.

Як виглядає лінія фронту зараз: дивіться на карті DeepState

Нагадаємо, Інститут вивчення війни у США (ISW) також подав своє зведення змін на фронті станом на 8 лютого. За їх даними, ЗСУ просунулись під час механізованих штурмів у Курській області. Це просування підтвердили на геолокаційних кадрах.

Російські війська продовжують наступальні дії на Харківщині та Луганщині, намагаються перетнути річку Оскіл поблизу Дворічної, а також здійснюють атаки на Сіверському та Покровському напрямках, без значних успіхів.