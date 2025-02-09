ЗСУ вдалося повернути собі позиції біля Часового Яру. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW.

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Яка ситуація у Курській області

Інститут вивчення війни стверджує, що російські війська продовжують утримувати контроль над Черкаською Конопелькою. Хоча інформація щодо ситуації у цьому населеному пункті різниться у різних повідомленням російських воєнкорів.

Геолокаційні кадри свідчать, що контроль Росії над селом зберігається.

Бої велися у Харківській та Луганській областях

Російська диверсійна група зазнала провалу у Сумській області поблизу Середньої Буди. Наступальні дії проводилися у Харківській області, але безуспішно. Зокрема бої точилися поблизу Вовчанська.

7 і 8 лютого росіяни вели наступ поблизу Петропавлівки на Куп'янському напрямку. Українські джерела заявляють про знищення 10 одиниць техніки.

Російські сили нещодавно просунулися на захід і північний схід від Західного (на північ від Куп’янська). Про це свідчать геолокаційні кадри.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що російські війська не повністю витіснили українські сили з Дворічної. Він додав, що росіяни просунулися на 250-300 сетрів у напрямку Кіндрашівки вздовж річки Оскіл.

Були спроби наступу росіян на Борову, в районі Загірзового, Лозової, Копанок, Новоєгорівки, Нової Кругляківки. У спробі нападу на останню росіяни втратили танк та 3 БТРи, заявили у ОСУВ "Хортиця". Український полк повідомив, що вранці 7 лютого російські війська здійснили механізований штурм у напрямку Лозової, щонайменше численністю взводу, і під час штурму українські війська знищили дві БМП і один танк.

Є просування росіян на Лиманському напрямку. Геологічні кадри свідчать про успіх ворога біля Ямполівки. Машовець додає, що росіяни захопили зокрема Терни.

Яка ситуація у Донецькій області

Російські війська наступали на північний схід від Сіверська в районі Білогорівки та на схід від Сіверська в районі Верхньокам'янського 7 і 8 лютого.

Російські війська атакували поблизу Білогорівки та Верхньокам’янського за підтримки мототехніки та бронетехніки, під час атаки українські сили знищили п’ять БТРів та 11 мотоциклів.

Українські війська нещодавно відновили втрачені позиції в напрямку Часового Яру. Російські війська продовжували атакувати в межах та поблизу Часів Яру біля Предтечиного та Білої Гори. Геолокаційні кадри, опубліковані 7 лютого, показують, що українські сили нещодавно просунулися вздовж траси Т-0504 Бахмут-Костянтинівка.

Опубліковані 8 лютого геолокаційні кадри показують, що російські війська нещодавно просунулися вулицями Кузанва, Молодої Гвардії та Жовтневою в північній частині Торецька. На околицях останнього українська сторона заявляє про збиття літака Су-25.

На схід від Покровська російські війська вели наступальні дії в районах Єлизаветівки, Промінь, Новоолександрівки, Зеленого Поля, Тарасівки, Миролюбівки; на південний схід від Покровська біля Лисівки; і на південний захід від Покровська біля Успенівки, Котлиного Піщаного, Надіївки, Удачного, Новосергіївки та Запоріжжя.

Російський військовий блогер заявив, що українські сили контратакували біля Удачного, Котлиного та Піщаного.

Український Генштаб опублікував карту, на якій зазначено, що російські війська просунулися на північний схід від Новокалинового та в центральну Баранівку.

Російські війська вели наступальні дії в районі Шевченка та Андріївки, біля Костянтинополя, Дачного, Зеленівки. Українські сили залишаються в Андріївці.

Росіяни також продовжували наступ на захід від Великої Новосілки в районі Новополя, але не просунулися.

Бої велися й на Півдні

Російські та українські війська вели позиційні бої у Запорізькій області. Змін у лінії фронту не відбулося.

Карта бойових дій від ISW