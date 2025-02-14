Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ISW. Также аналитики прокомментировали возможный захват Водяного Второго и события на Харьковщине. Deep State пишут, что там есть продвижение врага.

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ISW об актуальной ситуации на фронте

Аналитики ISW начали свой обзор с Курщины. Там в районе Черкасской Конопельки продолжают действовать подразделения 106-й воздушно-десантной дивизии (ВДВ) России. "Военкоры" утверждали, что бои продолжаются к западу от Суджи возле Свердликово и на юго-восток от Суджи возле Черкасской Конопельки. ВСУ якобы контратаковали у Куриловки (к югу от Суджи).

Россияне движутся на Харьковщине. Пока, согласно оценке ISW, они продвигаются больше в своих заявлениях, но все же. Было наступление к северу от Харькова в районе Липцов без подтвержденных успехов. Продвижение на 70 метров на восточной окраине Волчанска (к северо-востоку от Харькова) также не подтвердилось.

Российские войска продолжили наступательные операции на Купянском направлении 13 февраля, но не продвинулись вперед. То же самое было и на Лиманском направлении.

Оккупанты атаковали на север от Купянска возле Кондрашовки, на северо-восток от Купянска возле Голубовки, на восток от Купянска возле Петропавловки и на юго-восток от Купянска возле Степной Новоселовки, Песчаного и Новоосипово 12 и 13 февраля,

– говорится в обзоре.

А вот продвижение есть вблизи Северска. Враг продолжил атаки на северо-восток от Северска у Белогоровки и на восток от Северска у Верхнекаменского 12 и 13 февраля.

Карты фронта от ISW за 13 февраля

Наступательные операции возле Часового Яра и к северу от города возле Васюковки 12 и 13 февраля пока безуспешны. Там действуют операторы беспилотников российского 1442-го мотострелкового полка.

В районе Торецка были наступления в самом городе, к западу от Торецка возле Щербиновки и к юго-западу от Торецка возле Сухой Балки 12 и 13 февраля. Для врага они были безуспешными.

Больше всего атак было на Покровском направлении – на восток от Покровска в районе Зеленого Поля, Водяного Второго, Тарасовки, Елизаветовки, Малиновки и Луча; на юго-восток от Покровска в районе Лисовки; на юг от Покровска в районе Звериного и Песчаного; на юго-запад от Покровска в районе Удачного, Надиевки, Запорожье, Преображенки и Успеновки 12 и 13 февраля.

Россияне утверждают, что оккупировали Водяное Второе, но ISW не нашел этому подтверждения.

Наступательные операции России на Кураховском направлении 13 февраля не завершились подтвержденным продвижением. Так же, как и в районе Большой Новоселки и Работино.