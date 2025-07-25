Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.

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Как изменилась ситуация на фронте по состоянию на 25 июля?

У Курской области продолжались бои, изменений не зафиксировано.

продолжались бои, изменений не зафиксировано. Российские войска недавно продвинулись на севере Сумской области . Геолокационные видеозаписи, опубликованные 23 июля, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись к югу от Яблоновки (к северо-востоку от города Сумы).

. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 23 июля, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись к югу от Яблоновки (к северо-востоку от города Сумы). Враг продолжил наступательные операции на севере Харьковской области , но подтвержденного прогресса не достигли.

, но подтвержденного прогресса не достигли. Захватчики продолжали наступательные операции на направлении Великого Бурлука , но не продвигались вперед.

, но не продвигались вперед. Россияне недавно продвинулись на Купянском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 23 июля, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись к югу от Радьковки (к северу от Купянска).

Обзор фронта от ISW / Карты Института изучения войны