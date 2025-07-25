Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ISW.

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Як змінилася ситуація на фронті станом на 25 липня?

У Курській області продовжувалися бої, змін не зафіксовано.

продовжувалися бої, змін не зафіксовано. Російські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області . Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 23 липня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на південь від Яблунівки (на північний схід від міста Суми).

. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 23 липня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на південь від Яблунівки (на північний схід від міста Суми). Ворог продовжив наступальні операції на півночі Харківської області , але підтвердженого прогресу не досягли.

, але підтвердженого прогресу не досягли. Загарбники продовжували наступальні операції на напрямку Великого Бурлука , але не просувалися вперед.

, але не просувалися вперед. Росіяни нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 23 липня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на південь від Радьківки (на північ від Куп'янська).

Огляд фронту від ISW / Карти Інституту вивчення війни