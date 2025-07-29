Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский аналитический центр ISW.

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Как изменилась ситуация на фронте по состоянию на 29 июля?

  • Российские войска 27 и 28 июля продолжали ограниченные атаки в неопределенных районах Курской области.
  • Указывается, что 28 июля на севере Сумской области продолжились бои.
  • Оккупанты провели наступательные операции на севере Харьковской области, на направлении Великого Бурлука і Купянском направлении, но не достигли подтвержденного прогресса.
  • Аналитики пишут, что 28 июля вражеские силы продолжили наступательные операции на Боровском направлении, но не продвинулись вперед.
  • Недавно захватчики продвинулись на Лиманском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 28 июля, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись на северо-запад от Зеленой Долины (к северу от Лимана).
  • Российские войска продолжили наступательные операции на Северском направлении и у Часового Яра, но подтвержденного прогресса не достигли.

Обзор фронта от ISW / Карты Института изучения войны

  • Российские войска недавно продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 27 июля, свидетельствуют о том, что российские захватчики недавно незначительно продвинулись к западу от Полтавки (к северо-западу от Торецка).
  • Оккупанты продолжили наступательные операции на Покровском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли.
  • Российские войска недавно продвинулись на Новопавловском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 25 июля, свидетельствуют о том, что вражеские силы недавно продвинулись к западу от Орехового (к юго-востоку от Новопавловки).
  • Захватчики недавно продвинулись в направлении Великой Новоселки. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 28 июля, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись на северо-запад от Новоселки (на запад от Большой Новоселки).
  • Аналитики Института изучения войны отметили, что ни украинские, ни российские источники не сообщали о наземной активности в направлении Гуляйполя 28 июля.
  • Оккупанты продолжили наступательные операции на западе Запорожской области, но не продвинулись вперед.
  • Также 27 и 28 июля российские войска продолжали ограниченные наступления в неопределенных районах Херсонского направления, но не продвигались вперед.