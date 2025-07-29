Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский аналитический центр ISW.

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Как изменилась ситуация на фронте по состоянию на 29 июля?

Российские войска 27 и 28 июля продолжали ограниченные атаки в неопределенных районах Курской области.

Указывается, что 28 июля на севере Сумской области продолжились бои.

продолжились бои. Оккупанты провели наступательные операции на севере Харьковской области , на направлении Великого Бурлука і Купянском направлении , но не достигли подтвержденного прогресса.

, на направлении і , но не достигли подтвержденного прогресса. Аналитики пишут, что 28 июля вражеские силы продолжили наступательные операции на Боровском направлении , но не продвинулись вперед.

, но не продвинулись вперед. Недавно захватчики продвинулись на Лиманском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 28 июля, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись на северо-запад от Зеленой Долины (к северу от Лимана).

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 28 июля, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись на северо-запад от Зеленой Долины (к северу от Лимана). Российские войска продолжили наступательные операции на Северском направлении и у Часового Яра, но подтвержденного прогресса не достигли.

Обзор фронта от ISW / Карты Института изучения войны