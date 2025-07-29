Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на американський аналітичний центр ISW.
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Як змінилася ситуація на фронті станом на 29 липня?
- Російські війська 27 та 28 липня продовжували обмежені атаки у невизначених районах Курської області.
- Вказується, що 28 липня на півночі Сумської області продовжилися бої.
- Окупанти провели наступальні операції на півночі Харківської області, на напрямку Великого Бурлука і Куп'янському напрямку, але не досягли підтвердженого прогресу.
- Аналітики пишуть, що 28 липня ворожі сили продовжили наступальні операції на Боровському напрямку, але не просунулися вперед.
- Нещодавно загарбники просунулися на Лиманському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 28 липня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на північний захід від Зеленої Долини (на північ від Лимана).
- Російські війська продовжили наступальні операції на Сіверському напрямку та біля Часового Яру, але підтвердженого прогресу не досягли.
Огляд фронту від ISW / Карти Інституту вивчення війни
- Російське військо нещодавно просунулося на Торецькому напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 27 липня, свідчать про те, що російські загарбники нещодавно незначно просунулися на захід від Полтавки (на північний захід від Торецька).
- Окупанти продовжили наступальні операції на Покровському напрямку, але підтвердженого прогресу не досягли.
- Російські війська нещодавно просунулися на Новопавлівському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 25 липня, свідчать про те, що ворожі сили нещодавно просунулися на захід від Горіхового (на південний схід від Новопавлівки).
- Загарбники нещодавно просунулися у напрямку Великої Новосілки. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 28 липня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на північний захід від Новосілки (на захід від Великої Новосілки).
- Аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що ні українські, ні російські джерела не повідомляли про наземну активність у напрямку Гуляйполя 28 липня.
- Окупанти продовжили наступальні операції на заході Запорізької області, але не просунулися вперед.
- Також 27 та 28 липня російські війська продовжували обмежені наступи у невизначених районах Херсонського напрямку, але не просувалися вперед.