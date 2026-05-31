Россияне пытаются инфильтрироваться в ряде городов на Востоке Украины: обзор и карты фронта от ISW

Украинская армия имеет успехи в районе Константиновки в Донецкой области. В то же время армия врага пытается инфильтрироваться в ряд прифронтовых городов на Востоке нашего государства.

Об этом пишет американский Институт изучения войны.

По данным ISW, ситуация на фронте остается плюс-минус стабильной на большинстве направлений. Среди изменений аналитики отметили:

Российские войска недавно провели миссии по инфильтрации на Купянском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 30 мая, показывают, что украинские войска наносят удар по позициям российских войск на северо-западе Купянска после того, как, по оценкам Института изучения войны, была проведена российская миссия по инфильтрации.

Українські війська просунулися в тактическом районе Константиновка – Дружковка. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 8 мая, свидетельствуют, что украинские войска продвинулись в центральной части Константиновки. В то же время российские войска пытаются инфильтрироваться в городе.

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 8 мая, свидетельствуют, что украинские войска продвинулись в центральной части Константиновки. В то же время российские войска пытаются инфильтрироваться в городе. Россияне также продолжают выполнять миссии по инфильтрации на Покровском направлении, характеризующиеся высокой потерей войск. Представитель 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Украины сообщил, что российские войска сосредотачивают свои небольшие группы инфильтрации на северо-западных и северо-восточных флангах агломерации Покровск – Мирноград. Украинский военный заявил, что обычно только одному или двум российским военнослужащим из группы из 10 диверсантов удается выжить.

Ситуация на фронте по состоянию на 31 мая 2026 года / Карты ISW

Также армия России недавно провела миссию по инфильтрации на Гуляйпольском направлении. На геолокационных видеозаписях, опубликованных 30 мая, видно, как украинские войска наносят удар по российским позициям к северу от Воздвижевки (северо-западнее Гуляйполя).

Кроме того, оккупанты провели миссии по инфильтрации на западе Запорожской области. Геолокационные кадры, опубликованные 30 мая, показывают, как украинские войска наносят удары по российским позициям на юго-запад от Волшебного (к востоку от Орехова) и к северу от Луговского (к юго-востоку от Орехова).

На остальных участках продвижений врага зафиксировано не было.

Напомним, ранее аналитики ISW объясняли, почему мобилизация не поможет России получить преимущество на фронте. Благодаря эффективному использованию беспилотников украинские защитники теперь уничтожают около 1 – 1,5 тысячи войск оккупантов за сутки.