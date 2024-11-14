Сложилась сложная ситуация, но пока безопасная по крайней мере для Купянского гарнизона по левобережью реки Оскол. В разговоре с 24 Каналом военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан оценил угрозы на этом направлении.

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Что происходит на Купянском направлении

Штурмовые группы врага атаковали позиции украинских защитников в четыре волны. Всего во время этой атаки враг привлек около 15 единиц техники. В частности, танки, боевые бронированные машины и установку разминирования УР-77. Силы обороны отбили российский штурм.

Оккупанты уже практически контролируют район Колесниковки – это как раз переправа с правого на левый берег южнее Купянска,

– отметил Свитан.

Река Оскол – это хороший рубеж обороны, который не даст россиянам возможности продвигаться дальше на запад. С правого берега Оскола украинские войска имеют достаточно дальних средств поражения, которыми уничтожают врага.

Обратите внимание! По данным аналитиков DeepState, две российские колонны бронетехники прорвались в Купянск. Оккупанты выступили двумя группами из района Лимана Первого в Купянск до трассы на Сватово.

Какая ситуация на Купянском направлении: смотрите на карте

Впрочем, если будут механизмы переброски боеприпасов на левый берег реки для усиления наших сил, то российскую колонну можно будет уничтожить в районе Колесниковки.

У россиян есть попытки второй переправы в районе Боровой, но это направление удерживает серьезное количество сил,

– сказал военный эксперт.

По его словам, Купянское направление сейчас сложное, но не столь опасное как Кураховское, куда россияне бросают основные силы.

Атака россиян на Купянск: видео DeepState

К слову, командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко отметил, что важным для россиян является захват Купянска-Узлового, чтобы занять плацдарм на левобережье реки Оскол.