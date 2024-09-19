В эфире 24 Канала OSINT-аналитик, военный обозреватель Виталий Кононученко оценил ситуацию на Кураховском направлении и назвал основные направления продвижения оккупантов. К слову, ВСУ отбили 40 атак в течение суток.

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Какая ситуация на Кураховском направлении

Российские войска, к сожалению, захватили город Украинск. Армия России начала штурм этого города фактически 10 – 11 дней назад и смогла финализировать день – два назад. Однако вблизи города, в частности на терриконе, до сих пор находятся украинские военные.

Там ведутся тяжелые бои. Насколько мне известно, туда подтягиваются подкрепления с нашей стороны. Есть попытки стабилизировать направление,

– отметил Кононученко.

Россияне пытаются двигаться оттуда вниз к населенному пункту Желанное Первое и Желанное Второе. Их цель вытеснить Силы обороны с выступления в сторону Донецка. То есть противник пытается атаковать с юга, такой клешней с Красногоровки, и с севера со стороны Желанного Первого.

Где россияне наступают на Кураховском направлении: смотрите на карте

Далее враг делает акцент на продвижение в сторону пгт Горняк, Кураховка и также Острое – это сейчас основные направления продвижения на Кураховском направлении.

Обратите внимание! В Генштабе отметили, что активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Константиновка и Георгиевка. Кроме того, враг атаковал в сторону Цукурино, Украинская, Дальний, и Желанного Первого.