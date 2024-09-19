В етері 24 Каналу OSINT-аналітик, військовий оглядач Віталій Кононученко оцінив ситуацію на Курахівському напрямку та назвав основні напрямки просування окупантів. До слова, ЗСУ відбили 40 атак протягом доби.

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Яка ситуація на Курахівському напрямку

Російські війська, на жаль, захопили місто Українськ. Армія Росії почала штурм цього міста фактично 10 – 11 днів тому й змогла фіналізувати день – два тому. Однак поблизу міста, зокрема на териконі, досі перебувають українські військові.

Там ведуться важкі бої. Наскільки мені відомо, туди підтягуються підкріплення з нашого боку. Є спроби стабілізувати напрямок,

– зазначив Кононученко.

Росіяни намагаються рухатись звідти вниз до населеного пункту Желанне Перше та Желанне Друге. Їхня мета витіснити Сили оборони з виступу в сторону Донецька. Тобто противник намагається атакувати з півдня, такою клешнею з Красногорівки, й з півночі з боку Желанного Першого.

Де росіяни наступають на Курахівському напрямку: дивіться на карті

Далі ворог робить акцент на просування в сторону смт Гірник, Курахівка й також Гостре – це зараз основні напрямки просування на Курахівському напрямку.

Зверніть увагу! У Генштабі зазначили, що найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Костянтинівка та Георгіївка. Окрім того, ворог атакував у бік Цукуриного, Українська, Дального, та Желанного Першого.