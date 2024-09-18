Протягом минулої доби сталися 194 бойові зіткнення. Вчора ворог скинув на українські позиції 120 КАБів, здійснив 4800 обстрілів, з них 154 – із реактивних систем залпового вогню.

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Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку відбувся один бій в районі населеного пункту Вовчанськ.

Обстановка у Вовчанську: дивіться на карті

На Куп’янському напрямку – 13 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Новоосинового, Кругляківки, Андріївки, Колісниківки, Петропавлівки та Лозової.

Сили оборони протистояли окупантам у районі Колісниківки: дивіться на карті

На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів. Намагався просунутись неподалік Чернещини, Дружелюбівки, Макіївки, Торського та Невського.

Росіяни наступали у районі Чернещини: дивіться на карті

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали 2 штурмові дії російських загарбників поблизу Верхньокам’янського та Виїмки.

Противник штурмував Виїмку: дивіться на карті

На Краматорському напрямку окупанти атакували 10 разів поблизу Часового Яру, Ступочок, Кліщіївки та Білої Гори. Ситуація контрольована.

Що відбувається біля Часового Яру: дивіться на карті

На Торецькому напрямку противник, за підтримки авіації, здійснив 15 атак неподалік Щербинівки, Торецька, Дачного та Неліпівки.

Росіяни атакували Щербинівку: дивіться на карті

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 51 штурмову і наступальну дію агресора у бік населених пунктів Гродівки, Новоторецького, Новогродівки, Миколаївки, Українська, Олександрополя, Воздвиженки, Маринівки та Зеленого Поля. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Гродівки та Новогродівки.

Яка ситуація в Українську: дивіться на карті

Зверніть увагу! За даними ISW, російські окупаційні війська просунулися на схід і південний схід від Покровська у Донецькій області. Загарбники зі 144-ї мотострілецької бригади армії Росії здійняли кілька своїх ганчірок-триколорів у населеному пункті Українськ.

Окупанти активно намагаються просунутися біля Гродівки: дивіться на карті

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 49 атак в напрямку Цукуриного, Желанного Першого, Гірника, Катеринівки, Георгіївки та Костянтинівки, противник активно застосовував штурмову та бомбардувальну авіацію.

Ворог атакував біля Цукуриного: дивіться на карті

На Времівському напрямку, за уточненою інформацією, противник здійснив шість атак наших позицій неподалік Вугледара та Новоукраїнки.

Ворог атакував біля Вугледара: дивіться на карті

На Гуляйпільському напрямку противник здійснив 2 безуспішні наступи в районі населеного пункту Гуляйполе.

Невдалі виступи росіян у районі Гуляйполе: дивіться на карті

На Оріхівському напрямку відбулося вісім безуспішних для ворога бойових зіткнень неподалік Малої Токмачки, Новоданилівки, Новоандріївки та Щербаків.

Бої біля Малої Токмачки: дивіться на карті

На Придніпровському напрямку чотири спроби ворога захопити наші позиції успіху не мали. Втрат позицій не допущено.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території Росії активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.