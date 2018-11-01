Карта с "российским" Крымом: глава "Укртрансбезпеки" назвал инцидент провокацией

Председатель государственной службы Украины по безопасности на транспорте ("Укртрансбезпека") Михаил Ноняк заявил, что карту Европы для его выступления, где оккупированный Крым обозначен как территория России, подготовили работники ведомства. Ноняк также предположил, что этот инцидент мог быть провокацией.

Об этом Ноняк заявил на своей странице в Facebook.

24 канал сообщал, что 31 октября во время выступления на круглом столе Комитета по логистике (European Business Assotiation (ЭВА) председатель Михаил Ноняк показал карту Европы с Крымом, изображенным в составе России. Министр инфраструктуры Владимир Омелян инициировал по данному факту служебное расследование.

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Из-за нехватки времени, саму презентацию я увидел только во время выступления. Произошло недопустимое! В презентации была использована карта Европы, на которой Крым был обозначен как российский! Такой поступок не может остаться без реакции! Что это? Сознательная, умышленная провокация против государственного органа или против меня лично, или неуместная, бессознательная ошибка чиновника? Я попросил найти ответы на эти вопросы компетентный орган,

– заявил Ноняк.

Он также опубликовал сканы своего обращения в СБУ по этому вопросу. Чиновник извинился перед всеми украинцами, в том числе перед бойцами, которые защищают страну на Донбассе.