Карта з "російським" Кримом: глава "Укртрансбезпеки" назвав інцидент провокацією

Голова державної служби України з безпеки на транспорті ("Укртрансбезпека") Михайло Ноняк заявив, що карту Європи для його виступу, де окупований Крим позначений як територія Росії, підготували працівники відомства. Ноняк також припустив, що цей інцидент міг бути провокацією.

Про це Ноняк заявив на своїй сторінці у Facebook.

24 канал повідомляв, що 31 жовтня під час виступу на круглому столі Комітету з логістики European Business Assotiation (ЕВА) голова Михайло Ноняк показав карту Європи з Кримом, зображеним у складі Росії. Міністр інфраструктури Володимир Омелян ініціював за цим фактом службове розслідування.

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Через брак часу, саму презентацію я побачив лише під час виступу. Сталося неприпустиме! В презентації було використано карту Європи, на якій Крим був позначений як російський! Такий вчинок не може залишитися без реакції! Що це? Свідома, умисна провокація проти державного органу чи проти мене особисто, чи неумисна, несвідома помилка чиновника? Я попросив знайти відповіді на ці питання компетентний орган,

– заявив Ноняк.

Він також опублікував скани свого звернення до СБУ щодо цього питання. Чиновник вибачився перед усіма українцями, в тому числі перед бійцями, які захищають країну на Донбасі.