Об этом заявил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. По его словам, безоружные жители Славутича героически противостоят российским военным.

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Город-спутник ЧАЭС дает отпор захватчикам

После вторжения оккупантов безоружные жители Славутича вышли на митинг с украинской символикой. Их не устрашили даже свето-шумовые гранаты и выстрелы в воздух, которыми рашисты пытались разогнать мирный протест.

Героизм жителей города-спутника ЧАЭС заслуживает уважения и восторга.

Новая горячая точка – это город Славутич, жители которого совершают героическое сопротивление захватчикам. И сейчас в Славутиче проходит огромный митинг неповиновения с украинскими флагами. Город героев, город ликвидаторов, город работников Чернобыльской АЭС дает отпор российским захватчикам,

– подчеркнул Арестович.

Напомним, что захватчики ворвались в Славутич 26 марта, захватив местную больницу и похитив мэра. Вскоре мэра отпустили, а люди смогли оттеснить российских военных из центра Славутича.

Здесь больше – брифинг Арестовича за 26 марта: смотрите видео