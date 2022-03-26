Про це заявив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович. За його словами, жителі Славутича героїчно протистоять російським військовим.

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Місто-супутник ЧАЕС дає відсіч загарбникам

Після вторгнення окупантів беззбройні мешканці Славутича вийшли на мітинг з українською символікою. Їх не злякали навіть світло-шумові гранати та постріли у повітря, якими рашисти намагалися розігнати мирний протест.

Героїзм жителів міста-супутника ЧАЕС заслуговує на повагу та захват.

Нова гаряча точка – це місто Славутич, мешканці якого чинять героїчний спротив загарбникам. І зараз у Славутичі відбувається величезний мітинг непокори з українськими прапорами. Місто героїв, місто ліквідаторів, місто працівників Чорнобильської АЕС дає відсіч російським загарбникам,

– наголосив Арестович.

Нагадаємо, що загарбники вдерлися у Славутич 26 березня, захопивши місцеву лікарню та викравши міського голову. Незабаром мера відпустили, а люди таки змогли відтіснити російських військових з центру Славутича.

Тут більше – брифінг Арестовича за 26 березня: дивіться відео