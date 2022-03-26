У Славутич, що на Київщині, 26 березня заїхала техніка російських вбивць. Мешканці міста збираються на головній площі та виголошують: "Славутич – це Україна", "Слава Україні".

До теми Окупанти вдерлися в Славутич і захопили міську лікарню

"Розгорнули великий державний прапор. Росіяни відкрили вогонь у повітря. Кидають світло-шумові гранати у натовп, але жителі не розходяться, навпаки їх стає більше. Люди почали рух до лікарні, яку захопили орки", – написав голова Київської військової адміністрації Олександр Павлюк.

Люди у Славутичі вийшли на протест: дивіться відео

Російські окупанти у Славутичі: дивіться відео



Мітинг проти окупантів / Фото телеграм-каналу Олександра Павлюка



Люди не бояться рашистів / Фото телеграм-каналу Олександра Павлюка

Викрали мера

За словами Павлюка, окупанти викрали мера Славутича Юрій Фомічева. Проте наразі міська рада у повному складі продовжує працювати.