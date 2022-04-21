Впоследствии они обвиняют во всех обстрелах Вооруженные Силы Украины.

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Ведут огонь из артиллерии

Враг обстреливает из артиллерии и минометов оккупированные населенные пункты в Херсонской и Николаевской областях. Далее еще одну "грязную" работу выполняют пропагандисты: они утверждают, что якобы это сделала украинская армия.

Готовя "картинку для пропагандистского телевидения", враг продолжает каверзную тактику обстрела тех населенных пунктов, где сам занял позиции, а обвинить пытаются Вооруженные силы Украины,

– отмечают в Оперативном командовании "Юг".

Напомним, по данным Главного управления разведки МО Украины, оккупанты изолируют населенные пункты, которые им удалось захватить, а также – расстреливают волонтеров.

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