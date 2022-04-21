Как отметили украинские разведчики, россияне готовятся пустить в бой такую технику. Речь идет об использовании техники советского производства, долгое время (еще с 1970-х годов) находившейся на базах хранения.
Почти 21 000 тысяч убитых кафиров и много уничтоженной техники: свежие потери врага
Больше всего россияне уделяют внимание артиллерийским и ракетным подразделениям
В частности, в течение апреля:
- с арсенала ракетно-артиллерийского вооружения (РАО) (Уссурийск, Приморский край) Восточного ПО снято 18 САУ "Мста-С";
- из 94 арсенала ГРАУ (Омск) – 28 САУ "Акация";
- из арсенала комплексного хранения РАО (Гагаринский, Свердловская область) перемещают в базу хранения РАО (Новочеркасск) 15 САУ "Мста-С", 5 САУ "Акация", 20 САУ "Гвоздика";
- из 109 арсенала ГРАУ (Батарейна, Иркутская обл.) – 15 РСЗО "Ураган" и 11 ТРК "Точка-У".
Кроме того, в Московской области заметили эшелон из 6 РСЗО "Град"; 8 РСЗО "Ураган" и 7 ТОМ РСЗО "Ураган".
Узнайте больше о потерях оккупантов в видео: