Як зазначили українські розвідники, росіяни вже готуються пустити в бій таку техніку. Мовиться про використання техніки радянського виробництва, яка довгий час (ще з 1970-х років) знаходилась на базах зберігання.

До теми Майже 21 000 тисяча вбитих окупантів і багато знищеної техніки: свіжі втрати ворога

Найбільше росіяни приділяють уваги артилерійським та ракетним підрозділам

Зокрема, протягом квітня:

з арсеналу ракетно-артилерійського озброєння (РАО) (Уссурійськ, Приморський край) Східного ВО знято 18 САУ "Мста-С";

з 94 арсеналу ГРАУ (Омськ) – 28 САУ "Акація";

з арсеналу комплексного зберігання РАО (Гагаринський, Свердловська область) переміщують до бази зберігання РАО (Новочеркаськ) 15 САУ "Мста-С", 5 САУ "Акація", 20 САУ "Гвоздика";

з 109 арсеналу ГРАУ (Батарейна, Іркутська обл.) – 15 РСЗВ "Ураган" та 11 ТРК "Точка-У".

Окрім того, у Московській області помітили ешелон з 6 РСЗВ "Град"; 8 РСЗВ "Ураган" та 7 ТЗМ РСЗВ "Ураган".

Зверніть увагу! З 24 лютого українські захисники ліквідували 21 000 окупантів. Також ЗСУ знищили 829 танків і понад 2 100 бойових броньованих машин. Авіапарк росіян зменшився на 172 літаки та 151 гелікоптер.

Дізнайтесь більше про втрати окупантів у відео: