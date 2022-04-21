Згодом вони звинувачують в усіх обстрілах Збройні Сили України.

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Гатять з артилерії

Ворог обстрілює з артилерії та мінометів окуповані населені пункти на Херсонщині та Миколаївщині. Далі ще одну "брудну" роботу виконують пропагандисти: вони стверджують, що це нібито зробила українська армія.

Готуючи "картинку для пропагандистського телебачення", ворог продовжує підступну тактику обстрілу тих населених пунктів, де сам зайняв позиції, а звинуватити намагаються Збройні сили України, – наголошують в Оперативному командуванні "Південь".

Нагадаємо, за даними Головного управління розвідки МО України, окупанти ізолюють населені пункти, які їм вдалося захопити, а також – розстрілюють волонтерів.

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