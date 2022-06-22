Картины, часы и железнодорожный вагон: суд арестовал имущество Медведчука

Суд принял решение об аресте имущества Виктора Медведчука. У него конфискуют картины, часы, а также железнодорожный вагон.

Соответствующее решение принял Лычаковский районный суд Львова. Таким образом судьи удовлетворили просьбу, поданную Генеральным прокурором 17 июня.

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Арестованы около 300 картин и вагон-ресторан

Все это имущество удалось обнаружить во время обысков дома Виктора Медведчука. Их правоохранители провели 7 июня. Речь идет об осмотре дома, а также земельного участка, который принадлежит политику.

Список арестованного имущества немаленький. Это:

279 картин;

4 статуэтки;

10 часов;

5 чашек;

1 бокал;

1 разнос;

2 вазы;

1 графин;

2 подставки;

2 серебряных подстаканника;

1 чайник;

31 коробка с элементами посуды;

железнодорожный вагон-ресторан с мебелью;

предметы интерьера, а также другая посуда.

Напомним, что о вагоне-ресторане Медведчука стало известно в марте. Тогда журналисты "Слидство.Инфо" на территории дворца одиозного политика обнаружили неожиданную находку.

Вагон Медведчуку подарила Марченко

От зорких глаз, а также дронов вагон прикрыли маскировочной сеткой. Так что снаружи могло показаться, что это какая-то теплица или оранжерея. Но увиденное внутри поражает каждого. А все потому, что прямо возле дома "припаркован" железнодорожный вагон.

Сам вагон имеет основной зал, рассчитанный на около 40 человек. Кроме того, в нем предусмотрены отдельные комнаты. Речь идет о кухне, VIP-купе, а также туалете. А возле самого входа стоит барная стойка. В принципе, как и положено в приличном вагоне-ресторане.

Заметим, что посуда еще раз напоминает, патриотом какой страны является Виктор Медведчук. Иначе как объяснить подстаканники, украшенные позолоченными гербами России?

Известно, что соответствующую посуду производит "Кубачинский комбинат". Обойдется один такой стакан в 5 тысяч гривен. А на официальном сайте производителя этот товар называют "нетривиальным подарком для VIP-персоны".

Напомним, что 12 апреля Владимир Зеленский сообщил, что Виктора Медведчука удалось арестовать. Он отметил, что сделали это с помощью сотрудников СБУ. Это было довольно непросто, ведь с начала полномасштабного вторжения политик сбежал из-под домашнего ареста и скрывался от правоохранителей.

Если вы забыли, то Виктору Медведчуку. Кроме того, он обвиняется в финансировании терроризма. Именно поэтому суд и избрал ему ранее меру пресечения. Тогда говорилось о домашнем аресте, который продолжали несколько раз. Пока он не сбежал.

Что касается обвинений Медведчука, СБУ 23 мая опубликовала видео с допросом политика. В нем он дал показания. В частности, о роли Петра Порошенко, а также самой преступной схеме, которая действовала на территории нашей страны на протяжении многих лет.

Добавим, что Лычаковский районный суд Львова продлил арест Виктору Медведчуку. Он будет находиться за решеткой как минимум до 9 августа, пока проводятся следственные действия.

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