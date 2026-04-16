ВСУ продвинулись на двух направлениях: карты ISW на 16 апреля
- Украинские войска продвинулись на Славянском направлении и на тактическом направлении Константиновка – Дружковка.
- Российские войска не смогли продвинуться ни на одном из направлений, включая север Сумщины и Харьковщины, Купянское направление и другие.
Россиянам не удается наступать на фронте. Фактически ни на одном из направлений оккупанты не смогли достичь успехов.
Об этом говорится в обзоре ISW. Аналитики Института изучения войны ежедневно выкладывают обзор ситуации на фронте за предыдущий день.
Где наступают россияне?
Враг продолжил наступление, но не продвинулся на севере Сумщины, севере Харьковщины, Купянском направлении, в тактическом районе Доброполья, на Покровском, Новопавловском, Александровском, Гуляйпольском направлениях, на западе Запорожской области, Херсонском направлениях.
В частности, 14 и 15 апреля российские войска наступали на восток от Херсона в направлении Антоновского моста. Известно, что операторы беспилотников 98 дивизии ВДВ России наносят удары по украинским войскам на правом (западном) берегу Днепра.
В направлении Большого Бурлука обе стороны не сообщали о наземной активности.
Обратите внимание! На Сумщине и Лиманском направлении продолжают работать операторы центра "Рубикон".
Карты ISW на 16 апреля
Где продвигаются ВСУ на фронте?
Украинские войска недавно продвинулись на Славянском направлении.
Геолоцированные видеозаписи, опубликованные 28 марта, свидетельствуют о продвижении украинских войск в центральной части Закитного (к северо-востоку от Славянска),
– говорится в заметке ISW.
Также украинские силы недавно продвинулись на тактическом направлении Константиновка-Дружковка.
"Геолокационные видеозаписи, опубликованные 12 и 13 апреля, свидетельствуют о том, что украинские войска недавно незначительно продвинулись на восток от Константиновки и в южной части Берестока (к югу от Константиновки)", – рассказали аналитики.
Как погода влияет на боевые действия?
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 15 апреля заявил, что россияне пользуются погодой и наступают на большинстве направлений. Речь обо всей протяженности линии боевого соприкосновения длиной 1200 километров.
Заместитель командира батальона беспилотных систем 25-й Сичеславской отдельной воздушно-десантной бригады с позывным "Хасан" заявил, что с появлением зелени россияне сильно активизировались. Но результат штурмов для врага неутешительный.