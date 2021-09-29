Но теперь – для того, чтобы найти в команду людей. Об этом Притула рассказал в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале.

Стоит прочитать Выходцы из "Голоса" в партии Притулы: политик раскрыл детали

Он понял, что если хочешь чем-то заниматься, то нужно плодотворно работать заранее, а не за 3 месяца до выборов.

Я и "катаюсь" сейчас по Украине, чтобы нащупать то количество людей, которым не нравится ни власть, ни оппозиция,

– подчеркнул Притула.

Он пояснил, что без хорошей команды, которую сам должен подобрать, делать в политике нечего. Поэтому сейчас у него действительно очень много поездок.

Кстати! Притула заявил, что ради политики готов уйти с телевидения. В то же время он хочет заниматься нынешней карьерой до тех пор, пока украинский народ не делегирует ему другие полномочия.

Притула: В некоторых регионах завязаны контакты

В частности он отъездил пол лета по территории Украины. Вся осень до декабря – тоже расписана. Также он встречается с городскими головами, местным бизнесом и общественными активистами.

"В некоторых регионах уже есть, с кем работать, завязаны какие-то контакты. В некоторых регионах – "с чистого листа", – сказал Притула.

Полное интервью Сергея Притулы: смотрите видео

Притула создает новую политическую силу: что известно