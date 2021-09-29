Но теперь – для того, чтобы найти в команду людей. Об этом Притула рассказал в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале.
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Он понял, что если хочешь чем-то заниматься, то нужно плодотворно работать заранее, а не за 3 месяца до выборов.
Я и "катаюсь" сейчас по Украине, чтобы нащупать то количество людей, которым не нравится ни власть, ни оппозиция,
– подчеркнул Притула.
Он пояснил, что без хорошей команды, которую сам должен подобрать, делать в политике нечего. Поэтому сейчас у него действительно очень много поездок.
Притула: В некоторых регионах завязаны контакты
В частности он отъездил пол лета по территории Украины. Вся осень до декабря – тоже расписана. Также он встречается с городскими головами, местным бизнесом и общественными активистами.
"В некоторых регионах уже есть, с кем работать, завязаны какие-то контакты. В некоторых регионах – "с чистого листа", – сказал Притула.
Полное интервью Сергея Притулы: смотрите видео
Притула создает новую политическую силу: что известно
- После того, как Притула ушел из "Голоса", он намекнул, что может создать собственную политическую силу.
- Сегодня, 28 сентября, в эфире 24 канала он подтвердил, что создает партию.
- Вполне вероятно, что в нее войдут выходцы из "Голоса" – нардепы из группы "Справедливость".
- Отметим, что еще в июне глава фракции Ярослав Железняк предположил, что Притула намерен создать новый политический проект.