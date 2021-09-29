Але тепер – для того, щоб знайти в команду людей. Про це Притула розповів в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі.

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Він зрозумів, що якщо хочеш чимось займатись, то потрібно плідно працювати заздалегідь, а не за 3 місяці до виборів.

Я й "викатую" зараз Україною, щоб намацати ту кількість людей, яким не подобається ні влада, ні опозиція,

– наголосив Притула.

Він пояснив, що без хорошої команди, яку сам має підібрати, робити у політиці нічого. Тому зараз в нього дійсно дуже багато поїздок.

До речі! Притула заявив, що заради політики готовий піти з телебачення. Водночас він хоче займатись нинішьною кар'єрою доти, поки український народ не делегує йому інші повноваження.

Притула: В деяких регіонах зав'язані контакти

Зокрема він від'їздив пів літа територією Укранїни. Вся осінь до грудня – теж розписана. Також він зустрічається з міськими головами, місцевим бізнесом та громадськими активістами.

"В деяких регіонах вже є, з ким працювати, зав'язані якісь контакти. В деяких регіонах – "з чистого листа", – сказав Притула.

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