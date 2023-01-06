Большинство политиков осуждают ложь Путина. Однако президент Венгрии Каталин Новак похвалила решение диктатора о "перемирии".

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Как Новак отреагировала на "перемирие" Путина

Лидер Венгрии назвала "перемирие" российского диктатора "шагом к миру".

Пусть объявленное на все православное Рождество перемирие станет шагом к миру,

– написала в своей соцсети Новак.

Почему Путин подписал указ о "перемирии"

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, что причина "перемирия" – Россия хочет снизить интенсивность боевых действий на время. То есть таким образом они хотят снизить бои для того, чтобы провести дополнительную мобилизацию, тренировку, перегруппировку и в конце февраля начать новые этапы наступления на Украину.

К тому же оккупанты хотят из-за пропагандистской игры нажать на европейские сообщества и показать, что они якобы прекратили огонь в одностороннем порядке, а Украина, дескать, продолжает воевать.

Напомним, что накануне Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии фронта. Действовать он должен с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Однако в Офисе Президента заявили, что предложение российского диктатора является лицемерием.