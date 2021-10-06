В СМИ шутили, будто он сломал руку, когда собирал письма с подписями об отставке спикера Дмитрия Разумкова. Однако сам Арахамия эту курьезную версию опроверг.

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На вечеринке в Трускавце руководитель "слуг" выступил под псевдонимом David Braun с авторским ди-джей сетом. 3 октября он сыграл для коллег на барабанах.

Сломал руку, перевернулся. Ездил на багги и перевернулся. Все абсолютно прозаично,

– пояснил Арахамия перелом.

В то же время депутат не указал, где произошел инцидент – в Трускавце или уже по возвращении в Киев.

Давид Арахамия рассказал, как сломал руку смотрите видео

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