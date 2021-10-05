Говорится о Давиде Арахамии, который на вечеринке "слуг" 3 октября был в роли ди-джея. С гипсом политика заметили в Верховной Раде 5 октября.

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Арахамия пришел в Раду с гипсом на руке

Председатель фракции "Слуга народа" травмировал правую руку, после чего ему наложили гипс,

– говорится в сообщении.

На фото видно, что нардеп еще и пытается держать ручку в, вероятно, поломанной руке.

На самом деле неизвестно, где получил травму Арахамия – в Трускавце или после поездки.



Давид Арахамия, что был ди-джеем на вечеринке "слуг", травмировал руку



Арахамия пришел в Раду с рукой в гипсе

Кстати, перед этим Арахамия уверял, что планирует выступить на вечеринке "слуг" в роли ди-джея под псевдонимом David Braun.

3 октября нардеп отличился за пультом ди-джея. На опубликованном видео было заметно, что когда политик выходил на сцену, некоторые скандировала его имя. Далее нардеп играл на музыкальном инструменте.

Арахамия 3 октября за барабанами на вечеринке "слуг": смотрите видео

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