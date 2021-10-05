Говорится о Давиде Арахамии, который на вечеринке "слуг" 3 октября был в роли ди-джея. С гипсом политика заметили в Верховной Раде 5 октября.
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Арахамия пришел в Раду с гипсом на руке
Председатель фракции "Слуга народа" травмировал правую руку, после чего ему наложили гипс,
– говорится в сообщении.
На фото видно, что нардеп еще и пытается держать ручку в, вероятно, поломанной руке.
На самом деле неизвестно, где получил травму Арахамия – в Трускавце или после поездки.
Давид Арахамия, что был ди-джеем на вечеринке "слуг", травмировал руку
Арахамия пришел в Раду с рукой в гипсе
Кстати, перед этим Арахамия уверял, что планирует выступить на вечеринке "слуг" в роли ди-джея под псевдонимом David Braun.
3 октября нардеп отличился за пультом ди-джея. На опубликованном видео было заметно, что когда политик выходил на сцену, некоторые скандировала его имя. Далее нардеп играл на музыкальном инструменте.
Арахамия 3 октября за барабанами на вечеринке "слуг": смотрите видео
Коротко о заседании "слуг" в Трускавце
- "Слуги народа" 1 – 3 октября поехали в Трускавец на выездное заседание фракции. На нем они, кроме работы, устроили и развлекательную программу. В частности – вручали "партийные Оскары". Арахамия объяснял, что нардепов будут награждать за различные поступки и ситуации, которые происходили в течение 2 лет.
- В первый день с отчетами о деятельности парламента выступил первый заместитель спикера Руслан Стефанчук и премьер-министр Денис Шмыгаль. Пригласили и нескольких министров и советников из Офиса Президента.
- Участники подводили итоги работы. Милованов презентовал "слугам" в Трускавце План трансформации Украины.
- Второй день в Трускавце была генпрокурор Ирина Венедиктова. Впоследствии прибыл Владимир Зеленский, который дал брифинг для журналистов. Также "слуги" собирали подписи за отставку председателя Рады Дмитрия Разумкова.