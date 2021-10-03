Нардепов отмечали за важные достижения в течение 2 лет в парламенте. Отмечали как их активность во время голосования, так законодатели инициативы.

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"Ответственность, настойчивость и шаолинь"

Премию "Ответственность года" получил Игорь Копытин. Его отметили как нардепа, который не пропустил ни одного заседания Рады. Награда "Шаолинь года" досталась Николаю Сольскому. Этот "слуга народа" провел за парламентской трибуной больше всех времени. Галину Третьякову признали "Настойчивостью года". Мол, она не сходила со своих позиций даже несмотря на хейт.

Справка. Едва ли не самое громкое заявление Третьяковой касалось детей, рождающихся "в семьях, нуждающихся в материальной помощи. Политик назвала их детьми "очень низкого качества ". Это вызвало возмущение среди украинцев.

"Евроинтегратор, децентрализатор, красная кнопка"

Лучшим "евроинтегратором" среди слуг признали Марию Мезенцеву. Она, к слову, возглавляет постоянную делегацию Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы. А вот звание "децентрализатор года" досталось Виталию Безгину, эксперту по вопросам местного самоуправления. Нардепа Людмилу Буймистер отметили за нажатия красной кнопки при голосовании за принципиальные для партии законопроекты. Ее награда так и называется – "Красная кнопка года".

"Отец и инвест-няня"

"Отцом года" среди "слуг" выбрали Павла Сушка – как депутата, который заботится о детях с особыми потребностями, в частности – образовательными. В 2020 году он, например, инициировал и возглавил межфракционное объединение, которое занимается вопросами таких детей. "Инвест-няней года" стала Галина Янченко, председатель временной следственной комиссии по защите инвесторов. Направлением деятельности этой ВСК является, в частности, рассмотрение жалоб бизнеса, объясняла депутат ранее.

"Бджоли проти меду, кількість та якість"

Политик Анастасия Радина победила в номинации с оригинальным названием "Пчелы против меда". Так ее отметили за наиболее "болезненные" для депутатов законы. А вот Дмитрию Гетманцеву вручили премию "Количество и качество" – как главе парламентского комитета, который провел наибольшее количество реформ. Говорится о комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Шуточные номинации с тыквами

Народные избранники посмеялись и над курьезами, которые происходили с ними в течение парламентской деятельности. Победителям в шуточных номинациях символически вручали тыкву. В "Слуге народа" попросили воспринимать это с юмором.