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      БЛОГ Галина Янченко
      Депутат фракции "Слуга народа", член Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики.

      Как Верховная Рада собирается защищать инвесторов

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      В Верховной Раде появится специальная комиссия по защите прав бизнеса / Getty Images

      Мы живем во времена, когда в мире идет борьба за инвестора и за создание лучших условий для инвестиций государства конкурируют между собой.

      Простое и понятное инвестиционное законодательство страны в таком случае является дополнительным "бонусом" и конкурентным преимуществом. Считаю, что над этой задачей должен более активно работать украинский парламент.

      Обратите внимание: Украина на пороге экономического кризиса и мы все умрем? Что происходит на самом деле

      Именно для этого в Верховной Раде будет создана Временная специальная комиссия по вопросам защиты инвесторов. 5 февраля профильный Комитет ВРУ по вопросам регламента и депутатской этике рассмотрел и поддержал мой соответствующий проект Постановления N2601. Для полноценного запуска ВСК остался один шаг – проголосовать за ее создание на пленарном заседании Верховной Рады.

      Цель ВСК – реформировать законодательство, касающееся инвестиционной деятельности, систематизировать его, а также построить надежную систему защиты прав инвесторов на законодательном уровне. Как иностранных инвесторов, так и наших украинских.

      В состав Временной специальной комиссии войдут 13 народных депутатов практически из всех фракций и депутатских групп.

      Главное отличие Временной специальной комиссии от привычного для многих формата временной следственной комиссии (ВСК) – в функциях. Она создается не ради расследования, а ради предварительной подготовки или доработки законодательной рамки.

      В то же время, хочу подчеркнуть, что еще одним большим направлением деятельности ВСК по вопросам защиты инвесторов будет рассмотрение жалоб бизнеса. Комиссия станет той парламентской площадкой, к которой инвесторы смогут обращаться за помощью.

      Стоит знать: Кому действительно нужны субсидии 

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      Автор: Галина Янченко
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Бизнес Инвестиции Публикации
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