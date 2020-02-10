Как Верховная Рада собирается защищать инвесторов

Мы живем во времена, когда в мире идет борьба за инвестора и за создание лучших условий для инвестиций государства конкурируют между собой.

Простое и понятное инвестиционное законодательство страны в таком случае является дополнительным "бонусом" и конкурентным преимуществом. Считаю, что над этой задачей должен более активно работать украинский парламент.

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Именно для этого в Верховной Раде будет создана Временная специальная комиссия по вопросам защиты инвесторов. 5 февраля профильный Комитет ВРУ по вопросам регламента и депутатской этике рассмотрел и поддержал мой соответствующий проект Постановления N2601. Для полноценного запуска ВСК остался один шаг – проголосовать за ее создание на пленарном заседании Верховной Рады.

Цель ВСК – реформировать законодательство, касающееся инвестиционной деятельности, систематизировать его, а также построить надежную систему защиты прав инвесторов на законодательном уровне. Как иностранных инвесторов, так и наших украинских.

В состав Временной специальной комиссии войдут 13 народных депутатов практически из всех фракций и депутатских групп.

Главное отличие Временной специальной комиссии от привычного для многих формата временной следственной комиссии (ВСК) – в функциях. Она создается не ради расследования, а ради предварительной подготовки или доработки законодательной рамки.

В то же время, хочу подчеркнуть, что еще одним большим направлением деятельности ВСК по вопросам защиты инвесторов будет рассмотрение жалоб бизнеса. Комиссия станет той парламентской площадкой, к которой инвесторы смогут обращаться за помощью.

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