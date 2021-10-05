Мовиться про Давида Арахамія, який на вечірці "слуг" 3 жовтня був у ролі у ролі ді-джея. З гіпсом політика помітили у Верховній Раді 5 жовтня.
До теми Арахамія за барабанами й пультом діджея: як "слуги" запалювали на вечірці – відео
Арахамія прийшов у Раду з гіпсом на руці
Голова фракції "Слуга народу" травмував праву руку, після чого йому наклали гіпс,
– мовиться у повідомленні.
На фото видно, що нардеп ще й намагається тримати ручку в, ймовірно, поламаній руці.
Насправді невідомо, де отримав травму Арахамія – у Трускавці чи після поїздки.
Давид Арахамія, що був ді-джеєм на вечірці "слуг", травмував руку
Арахамія прийшов у Раду з рукою в гіпсі
До речі, перед цим Арахамія запевняв, що планує виступити на вечірці "слуг" у ролі ді-джея під псевдонімом David Braun.
3 жовтня нардеп відзначився за пультом ді-джея. На опублікованому відео було помітно, що коли політик виходив на сцену, деякі скандувала його ім'я. Далі нардеп грав на музичному інструменті.
Арахамія 3 жовтня за барабанами на вечірці "слуг": дивіться відео
Коротко про засідання "слуг" в Трускавці
- "Слуги народу" 1 – 3 жовтня поїхали в Трускавець на виїзне засідання фракції. На ньому вони, крім роботи, влаштували й розважальну програму. Зокрема – вручали "партійні Оскари". Арахамія пояснював, що нардепів нагороджуватимуть за різні вчинки та ситуації, які відбувалися впродовж 2 років.
- У перший день зі звітами про діяльність парламенту виступив перший заступник спікера Руслан Стефанчук і прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Запросили і декількох міністрів та радників з Офісу Президента.
- Учасники підбивали підсумки роботи. Милованов презентував "слугам" у Трускавці План трансформації України.
- Другий день у Трускавці була генпрокурорка Ірина Венедіктова. Згодом прибув Володимир Зеленський, який дав брифінг для журналістів. Також "слуги" збирали підписи за відставку голови Ради Дмитра Разумкова.