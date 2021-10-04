Відповіді учасників фракції різнилися. Хтось переконував, що за усе платить "Слуга народу", хтось – що проїзд оплачували самостійно. Лунали думки й про те, що партія може оплатити лише тренінги, але не проживання та харчування депутатів.

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Засідання "слуг", яке назвали "Великою фракцією", тривало 2 дні. Усіх учасників розселили у дорогому готелі "Ріксос".

Головні події "Великої фракції" у Трускавці

Перший день, за словами депутатів, був лайтовим. Зі звітами про діяльність парламенту виступив перший заступник спікера Руслан Стефанчук і прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Запросили і декількох міністрів та радників з Офісу Президента.

За словами речниці фракції "Слуга народу" Юлії Палійчук, учасники підбивали підсумки роботи. Звертали уваги на те, над чим потрібно працювати та формували плани до 2023 року.



Зеленський дав пресконференцію у Трускавці / Фото 24 каналу, Валентини Поліщук

Родзинкою другого дня стала поява "силового блоку". Зокрема коментарі журналістам роздавала генпрокурорка Ірина Венедіктова.

Тоді ж слуги народу розбились на 8 груп, відповідно до напрямів роботи. Серед них:

військова безпека;

міжнародні відносини;

енергетична незалежність;

людський капітал;

технологічний розвиток;

інфраструктура та місцевий розвиток;

верховенство права;

продовольчий і цифровий хаби.

Після обіду на Львівщину прибув президент Володимир Зеленський. Він виступив із промовою та поспілкувався з журналістами. Він оцінив роботу фракції на "тверду трієчку" за 5-бальною шкалою, а собі поставив "сім – вісім" за 12-бальною шкалою.

Водночас на засіданні фракції збирали підписи за відставку ексочільника списку, а зараз – голову парламенту Дмитра Разумкова. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначив, що це їхнє право – звільнити того, кого призначили.

Розваги "слуг народу"

Згодом "слуги" пішли "отримувати по заслугах". Нагороджували учасників як серйозними призами на кшталт "Відповідальність року" або "Децентралізатор року", так і жартівливими, наприклад "Турбо жим-жим".

Під кінець вечора відіграв обіцяний діджей-сет Давид Арахамія. Микола Тищенко встиг почубитися з колегою Романом Грищуком.

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Водночас запрошена телеведуча Катя Осадча проїхалася Трускавцем до вокзалу "з вітерцем". Патрульні привезли її аж до Львова на вокзал у спецавтомобілі з сиреною.

У неділю, 3 жовтня, ввечері після засідань та відпочинку "слуги" вирушили до Києва. У понеділок вони розпочали новий пленарний тиждень. Однак і дорогою до столиці трапився скандал – уже традиційно журналістів пересадили в інший вагон.

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