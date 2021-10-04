Речниця Патрульної поліції Львова Катерина Рибій у коментарі 24 каналу розповіла, що правоохоронці забезпечували порядок на території Трускавця. Там відбувався з'їзд фракції "Слуга народу" за участі президента Володимира Зеленського.

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За словами Рибій, поліцейські саме закінчили чергування і збиралися повертатись до Львова. У той час до них підійшла знімальна група "Світського життя" та попросила про допомогу.

Відвезти Осадчу та її команду на вокзал патрульним було по дорозі. Тому вони погодилися надати допомогу.

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Осадча поділилася кадрами у мережі

Свою подорож на вокзал Осадча показала у сторіс в інстаграмі. Телеведуча опублікувала кадри з поїздки у поліцейському автомобілі під звуки сирен.

Якщо б не хлопці, то махали б потягу вслід рукою. Дякуємо,

– зазначила Осадча.

Водночас згодом користувачі мережі повідомили, що Осадча видалила сторіс. Вчинок телеведучої викликав неоднозначну реакцію у шанувальників.

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