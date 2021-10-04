Пресс-секретарь патрульной полиции Львова Екатерина Рыбий в комментарии 24 каналу рассказала, что правоохранители обеспечивали порядок на территории Трускавца. Там проходил съезд фракции "Слуга народа" с участием президента Владимира Зеленского.

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По словам Рыбий, полицейские как раз закончили дежурство и собирались возвращаться во Львов. В то время к ним подошла съемочная группа "Світського життя" и попросила о помощи.

Отвезти Осадчую и ее команду на вокзал патрульным было по дороге. Поэтому они согласились оказать помощь.

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Осадчая поделилась кадрами в сети

Свое путешествие на вокзал Осадчая показала в сторис в инстаграме. Телеведущая опубликовала кадры из поездки в полицейском автомобиле под звуки сирен.

Если б не ребята, то махали бы поезду вслед рукой. Спасибо,

– отметила Осадчая.

В то же время впоследствии пользователи сети сообщили, что Осадчая удалила сторис. Поступок телеведущей вызвал неоднозначную реакцию у поклонников.

Осадчая показала поездку с полицейскими: смотрите видео