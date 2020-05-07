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      Катар направит Украине гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19

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      Президент Украины Зеленский пообщался с эмиром Катара Аль Тани
      Президент Украины Зеленский пообщался с эмиром Катара Аль Тани / Коллаж 24 канала

      Эмир Катара Аль Тани хочет помочь Украине бороться с коронавирусом и отправить гуманитарную помощь - медицинские средства. Президент Украины Зеленский же подчеркнул, что готов обсудить условия для привлечения катарских инвестиций и гарантировать их защиту.

      Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани 6 мая общался по телефону с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом рассказали на официальном сайте главы государства.

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      Помощь в преодолении последствий COVID-19

      Собеседники обсудили ситуацию с COVID-19 в Украине и Катаре договорились координировать усилия для совместного противодействия распространению коронавируса.

      • Эмир Аль Тани предложил Украине гуманитарную помощь – медицинские средства для предотвращения распространения коронавируса.

      Привлечение инвестиций из Катара в Украину

      Зеленский поздравил эмира и народ Катара со священным месяцем Рамадан и поблагодарил за содействие в возвращении украинских граждан домой. 

      • Вместе с этим Зеленский отметил, что Украина готова рассмотреть взаимовыгодные условия для привлечения инвестиций из Катара.

      Президент Украины выразил заинтересованность в финансовом сотрудничестве в продовольственной, энергетической и инфраструктурной сферах.

      Критически важным для Украины является развитие инфраструктуры – прежде всего современных больниц и качественных дорог. Стоимость приоритетных проектов – более 16 миллиардов долларов. Готовы рассмотреть взаимовыгодные условия привлечения катарских инвестиций. Как президент, готов гарантировать их надежную защиту,
      – отметил Зеленский

      Международные визиты после пандемии Кто приедет в Украину и куда собирается Зеленский

      Что следует знать о Катаре: коротко

      • Катар – страна на полуострове Катар в Персидском заливе на восточной части Аравийского полуострова.
      • Это монархия во главе с эмиром, власть которого ограничена лишь шариатом (предписаниями Корана).
      • В стране запрещено создавать политические партии и профсоюзы.
      • 70% дохода государства – добыча и переработка нефти.
      • До 85% населения страны – трудовые мигранты (всего в Катаре проживают примерно 2 миллиона человек).
      • Катар – первый в мире по ВВП на душу населения по паритету покупательной способности (Украина – на 111 месте).
      • Страна имеет хорошие отношения с США, в том числе военные, и очень напряженные – со странами арабского мира.

      ​Расположение государства Катар: смотрите карту

      Коронавирус в Катаре, к слову, зафиксировали у почти 18 тысяч человек, при этом зарегистрировано только 12 смертей. В Украине же больных пока меньше – 13 тысяч, но умерших – уже 327.

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Президент Украины Владимир Зеленский Инвестиции 24 Коронавирус COVID-19 Катар Новости Украины Новости политики
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