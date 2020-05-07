Катар направит Украине гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19

Эмир Катара Аль Тани хочет помочь Украине бороться с коронавирусом и отправить гуманитарную помощь - медицинские средства. Президент Украины Зеленский же подчеркнул, что готов обсудить условия для привлечения катарских инвестиций и гарантировать их защиту.

Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани 6 мая общался по телефону с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом рассказали на официальном сайте главы государства.

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Помощь в преодолении последствий COVID-19

Собеседники обсудили ситуацию с COVID-19 в Украине и Катаре договорились координировать усилия для совместного противодействия распространению коронавируса.

Эмир Аль Тани предложил Украине гуманитарную помощь – медицинские средства для предотвращения распространения коронавируса.

Привлечение инвестиций из Катара в Украину

Зеленский поздравил эмира и народ Катара со священным месяцем Рамадан и поблагодарил за содействие в возвращении украинских граждан домой.

Вместе с этим Зеленский отметил, что Украина готова рассмотреть взаимовыгодные условия для привлечения инвестиций из Катара.

Президент Украины выразил заинтересованность в финансовом сотрудничестве в продовольственной, энергетической и инфраструктурной сферах.

Критически важным для Украины является развитие инфраструктуры – прежде всего современных больниц и качественных дорог. Стоимость приоритетных проектов – более 16 миллиардов долларов. Готовы рассмотреть взаимовыгодные условия привлечения катарских инвестиций. Как президент, готов гарантировать их надежную защиту,

– отметил Зеленский

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Что следует знать о Катаре: коротко

Катар – страна на полуострове Катар в Персидском заливе на восточной части Аравийского полуострова.

Это монархия во главе с эмиром, власть которого ограничена лишь шариатом (предписаниями Корана).

В стране запрещено создавать политические партии и профсоюзы.

70% дохода государства – добыча и переработка нефти.

До 85% населения страны – трудовые мигранты (всего в Катаре проживают примерно 2 миллиона человек).

Катар – первый в мире по ВВП на душу населения по паритету покупательной способности (Украина – на 111 месте).

Страна имеет хорошие отношения с США, в том числе военные, и очень напряженные – со странами арабского мира.

​Расположение государства Катар: смотрите карту