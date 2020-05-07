Катар направит Украине гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19
Эмир Катара Аль Тани хочет помочь Украине бороться с коронавирусом и отправить гуманитарную помощь - медицинские средства. Президент Украины Зеленский же подчеркнул, что готов обсудить условия для привлечения катарских инвестиций и гарантировать их защиту.
Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани 6 мая общался по телефону с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом рассказали на официальном сайте главы государства.
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Помощь в преодолении последствий COVID-19
Собеседники обсудили ситуацию с COVID-19 в Украине и Катаре договорились координировать усилия для совместного противодействия распространению коронавируса.
- Эмир Аль Тани предложил Украине гуманитарную помощь – медицинские средства для предотвращения распространения коронавируса.
Привлечение инвестиций из Катара в Украину
Зеленский поздравил эмира и народ Катара со священным месяцем Рамадан и поблагодарил за содействие в возвращении украинских граждан домой.
- Вместе с этим Зеленский отметил, что Украина готова рассмотреть взаимовыгодные условия для привлечения инвестиций из Катара.
Президент Украины выразил заинтересованность в финансовом сотрудничестве в продовольственной, энергетической и инфраструктурной сферах.
Критически важным для Украины является развитие инфраструктуры – прежде всего современных больниц и качественных дорог. Стоимость приоритетных проектов – более 16 миллиардов долларов. Готовы рассмотреть взаимовыгодные условия привлечения катарских инвестиций. Как президент, готов гарантировать их надежную защиту,
– отметил Зеленский
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Что следует знать о Катаре: коротко
- Катар – страна на полуострове Катар в Персидском заливе на восточной части Аравийского полуострова.
- Это монархия во главе с эмиром, власть которого ограничена лишь шариатом (предписаниями Корана).
- В стране запрещено создавать политические партии и профсоюзы.
- 70% дохода государства – добыча и переработка нефти.
- До 85% населения страны – трудовые мигранты (всего в Катаре проживают примерно 2 миллиона человек).
- Катар – первый в мире по ВВП на душу населения по паритету покупательной способности (Украина – на 111 месте).
- Страна имеет хорошие отношения с США, в том числе военные, и очень напряженные – со странами арабского мира.
Расположение государства Катар: смотрите карту
Коронавирус в Катаре, к слову, зафиксировали у почти 18 тысяч человек, при этом зарегистрировано только 12 смертей. В Украине же больных пока меньше – 13 тысяч, но умерших – уже 327.