Катар надішле Україні гуманітарну допомогу для боротьби з COVID-19

Емір Катару Аль Тані хоче допомогти Україні боротися з коронавірусом та надіслати гуманітарну допомогу – медичні засоби. Президент України Зеленський же наголосив, що готовий обговорити умови для залучення катарських інвестицій та гарантувати їх захист.

Емір Катару Тамім бін Хамад Аль Тані 6 травня спілкувався телефоном із Президентом України Володимиром Зеленським. Про це розповіли на офіційному сайті глави держави.

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Допомога з подолання наслідків COVID-19

Співрозмовники обговорили ситуацію з COVID-19 в Україні та Катарі, домовилися координувати зусилля для спільної протидії поширенню коронавірусу.

Емір Аль Тані запропонував Україні гуманітарну допомогу – медичні засоби для запобігання поширенню коронавірусу.

Залучення інвестицій з Катару до України

Зеленський привітав еміра і народ Катару зі священним місяцем Рамадан та подякував за сприяння в поверненні українських громадян додому.

Разом із цим Зеленський наголосив, що Україна готова розглянути взаємовигідні умови для залучення інвестицій з Катару.

Президент України висловив зацікавленість у фінансовій співпраці в продовольчій, енергетичній та інфраструктурній галузях.

Критично важливим для України є розвиток інфраструктури – насамперед сучасних лікарень і якісних доріг. Вартість пріоритетних проєктів – понад 16 мільярдів доларів. Готові розглянути взаємовигідні умови залучення катарських інвестицій. Як президент, готовий гарантувати їхній надійний захист,

– зазначив Зеленський

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Що слід знати про Катар: коротко

Катар — країна на півострові Катар у Перській затоці на східній частині Аравійського півострова.

Це монархія на чолі з еміром, влада якого обмежена лише шаріатом (приписами Корану).

У країні заборонено створювати політичні партії та профспілки.

70% доходу держави – видобування та перероблювання нафти.

До 85% населення країни – трудові мігранти (загалом у Катарі мешкають приблизно 2 мільйони людей).

Катар – перший у світі за ВВП на душу населення за паритетом купівельної спроможності (Україна – на 111 місці).

Країна має хороші стосунки зі США, у тому числі військові, та дуже напружені – з країнами арабського світу.

Розташування держави Катар: дивіться карту

Коронавірус у Катарі, до слова, зафіксували у майже 18 тисяч людей, при цьому зареєстровано лише 12 смертей. В Україні ж хворих наразі менше – 13 тисяч, але померлих аж 327.