Катар надішле Україні гуманітарну допомогу для боротьби з COVID-19
Емір Катару Аль Тані хоче допомогти Україні боротися з коронавірусом та надіслати гуманітарну допомогу – медичні засоби. Президент України Зеленський же наголосив, що готовий обговорити умови для залучення катарських інвестицій та гарантувати їх захист.
Емір Катару Тамім бін Хамад Аль Тані 6 травня спілкувався телефоном із Президентом України Володимиром Зеленським. Про це розповіли на офіційному сайті глави держави.
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Допомога з подолання наслідків COVID-19
Співрозмовники обговорили ситуацію з COVID-19 в Україні та Катарі, домовилися координувати зусилля для спільної протидії поширенню коронавірусу.
- Емір Аль Тані запропонував Україні гуманітарну допомогу – медичні засоби для запобігання поширенню коронавірусу.
Залучення інвестицій з Катару до України
Зеленський привітав еміра і народ Катару зі священним місяцем Рамадан та подякував за сприяння в поверненні українських громадян додому.
- Разом із цим Зеленський наголосив, що Україна готова розглянути взаємовигідні умови для залучення інвестицій з Катару.
Президент України висловив зацікавленість у фінансовій співпраці в продовольчій, енергетичній та інфраструктурній галузях.
Критично важливим для України є розвиток інфраструктури – насамперед сучасних лікарень і якісних доріг. Вартість пріоритетних проєктів – понад 16 мільярдів доларів. Готові розглянути взаємовигідні умови залучення катарських інвестицій. Як президент, готовий гарантувати їхній надійний захист,
– зазначив Зеленський
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Що слід знати про Катар: коротко
- Катар — країна на півострові Катар у Перській затоці на східній частині Аравійського півострова.
- Це монархія на чолі з еміром, влада якого обмежена лише шаріатом (приписами Корану).
- У країні заборонено створювати політичні партії та профспілки.
- 70% доходу держави – видобування та перероблювання нафти.
- До 85% населення країни – трудові мігранти (загалом у Катарі мешкають приблизно 2 мільйони людей).
- Катар – перший у світі за ВВП на душу населення за паритетом купівельної спроможності (Україна – на 111 місці).
- Країна має хороші стосунки зі США, у тому числі військові, та дуже напружені – з країнами арабського світу.
Розташування держави Катар: дивіться карту
Коронавірус у Катарі, до слова, зафіксували у майже 18 тисяч людей, при цьому зареєстровано лише 12 смертей. В Україні ж хворих наразі менше – 13 тисяч, але померлих аж 327.