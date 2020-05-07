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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МЕДИЧНА РЕФОРМА КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МЕДИЧНА РЕФОРМА КОРОНАВІРУС COVID-19

      Катар надішле Україні гуманітарну допомогу для боротьби з COVID-19

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      Президент України Зеленський поспілкувався з еміром Катару Аль Тані
      Президент України Зеленський поспілкувався з еміром Катару Аль Тані / Колаж 24 каналу

      Емір Катару Аль Тані хоче допомогти Україні боротися з коронавірусом та надіслати гуманітарну допомогу – медичні засоби. Президент України Зеленський же наголосив, що готовий обговорити умови для залучення катарських інвестицій та гарантувати їх захист.

      Емір Катару Тамім бін Хамад Аль Тані 6 травня спілкувався телефоном із Президентом України Володимиром Зеленським. Про це розповіли на офіційному сайті глави держави.

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      Допомога з подолання наслідків COVID-19

      Співрозмовники обговорили ситуацію з COVID-19 в Україні та Катарі, домовилися координувати зусилля для спільної протидії поширенню коронавірусу.

      • Емір Аль Тані запропонував Україні гуманітарну допомогу – медичні засоби для запобігання поширенню коронавірусу.

      Залучення інвестицій з Катару до України

      Зеленський привітав еміра і народ Катару зі священним місяцем Рамадан та подякував за сприяння в поверненні українських громадян додому. 

      • Разом із цим Зеленський наголосив, що Україна готова розглянути взаємовигідні умови для залучення інвестицій з Катару.

      Президент України висловив зацікавленість у фінансовій співпраці в продовольчій, енергетичній та інфраструктурній галузях.

      Критично важливим для України є розвиток інфраструктури – насамперед сучасних лікарень і якісних доріг. Вартість пріоритетних проєктів – понад 16 мільярдів доларів. Готові розглянути взаємовигідні умови залучення катарських інвестицій. Як президент, готовий гарантувати їхній надійний захист,
      – зазначив Зеленський

      Міжнародні візити після пандемії Хто приїде в Україну та куди збирається Зеленський

      Що слід знати про Катар: коротко

      • Катар — країна на півострові Катар у Перській затоці на східній частині Аравійського півострова.
      • Це монархія на чолі з еміром, влада якого обмежена лише шаріатом (приписами Корану).
      • У країні заборонено створювати політичні партії та профспілки.
      • 70% доходу держави – видобування та перероблювання нафти.
      • До 85% населення країни – трудові мігранти (загалом у Катарі мешкають приблизно 2 мільйони людей).
      • Катар – перший у світі за ВВП на душу населення за паритетом купівельної спроможності (Україна – на 111 місці).
      • Країна має хороші стосунки зі США, у тому числі військові, та дуже напружені – з країнами арабського світу.

      Розташування держави Катар: дивіться карту

      Коронавірус у Катарі, до слова, зафіксували у майже 18 тисяч людей, при цьому зареєстровано лише 12 смертей. В Україні ж хворих наразі менше – 13 тисяч, але померлих аж 327.

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Президент України Володимир Зеленський Інвестиції 24 Коронавірус COVID-19 Катар Новини України Новини політики
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