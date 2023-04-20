Как сообщили в пресс-службе Европейского союза, сейчас Катарина Матернова является заместителем генерального директора в Генеральном директорате по соседству и переговоров по расширению Еврокомиссии.
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Ранее она занимала должность старшего советника и менеджера Всемирного банка по вице-президентству в Европе и Центральной Азии.
Ее новое предназначение, по мнению чиновников ЕС, станет еще одним сигналом поддержки усилий Украины присоединиться к Евросоюзу в борьбе с российской агрессией против страны.
Когда ЕС обнародует свою оценку реформ в Украине
Ожидается, что исполнительный орган ЕС обнародует свою оценку прогресса Украины позже в этом году, с устной презентацией семи рекомендаций исполнительного органа ЕС относительно ожидаемых весной реформ, а официальный пакет расширения – осенью.
Если в этих отчетах будет отмечен положительный прогресс, то, по мнению некоторых чиновников и дипломатов ЕС, могут начать обсуждение открытия переговоров о вступлении до конца этого года, как того требует Украина.