Как сообщили в пресс-службе Европейского союза, сейчас Катарина Матернова является заместителем генерального директора в Генеральном директорате по соседству и переговоров по расширению Еврокомиссии.

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Ранее она занимала должность старшего советника и менеджера Всемирного банка по вице-президентству в Европе и Центральной Азии.

Ее новое предназначение, по мнению чиновников ЕС, станет еще одним сигналом поддержки усилий Украины присоединиться к Евросоюзу в борьбе с российской агрессией против страны.

Любопытно! Действующий посол ЕС в Киеве, эстонский дипломат Матти Маасикас занимает должность с 2019 года.

Когда ЕС обнародует свою оценку реформ в Украине

Ожидается, что исполнительный орган ЕС обнародует свою оценку прогресса Украины позже в этом году, с устной презентацией семи рекомендаций исполнительного органа ЕС относительно ожидаемых весной реформ, а официальный пакет расширения – осенью.

Если в этих отчетах будет отмечен положительный прогресс, то, по мнению некоторых чиновников и дипломатов ЕС, могут начать обсуждение открытия переговоров о вступлении до конца этого года, как того требует Украина.