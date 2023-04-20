Як повідомили у пресслужбі Європейського союзу, наразі Катаріна Матернова є заступницею генерального директора в Генеральному директораті з питань сусідства та переговорів щодо розширення Єврокомісії.

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Раніше вона обіймала посаду старшого радника та менеджера Світового банку з питань віцепрезидентства в Європі та Центральній Азії.

Її нове призначення, на думку чиновників ЄС, стане ще одним сигналом підтримки зусиль України приєднатися до Євросоюзу під час боротьби з російською агресією проти країни.

Цікаво! Чинний посол ЄС у Києві, естонський дипломат Матті Маасікас обіймає посаду з 2019 року.

Коли ЄС оприлюднить свою оцінку реформ в Україні

Очікується, що виконавчий орган ЄС оприлюднить свою оцінку прогресу України пізніше цього року, з усною презентацією семи рекомендацій виконавчого органу ЄС щодо реформ, які очікуються навесні, а офіційний пакет розширення – восени.

Якщо в цих звітах буде відзначено позитивний прогрес, то, на думку деяких чиновників і дипломатів ЄС, можуть розпочати обговорення щодо відкриття переговорів про вступ до кінця цього року, як того вимагає Україна.