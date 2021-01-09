Экипаж пассажирского самолета индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, который 9 января разбился в акватории Яванского моря, не подавал сигнала тревоги. Лайнер просто исчез с радаров, а через некоторое время стало известно о трагедии.

Никаких сигналов от рейса SJ182 не зафиксировали и спутниковые системы соседней Австралии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя национального поисково-спасательного агентства Индонезии Сурио Аджи.

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Ни один из лайнеров, в том числе и этот борт, не подавал сигналов,

– подчеркнул он.

Аджи также добавил, что пока не может объяснить, почему с самолета не был передан аварийный сигнал.

Заметим, что ранее очевидец катастрофы – местный рыбак заявил, что судно взорвалось дважды: в небе и после падения, в воде.

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