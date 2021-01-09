Самолет, который разбился в Индонезии, не подавал сигнала тревоги
Экипаж пассажирского самолета индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, который 9 января разбился в акватории Яванского моря, не подавал сигнала тревоги. Лайнер просто исчез с радаров, а через некоторое время стало известно о трагедии.
Никаких сигналов от рейса SJ182 не зафиксировали и спутниковые системы соседней Австралии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя национального поисково-спасательного агентства Индонезии Сурио Аджи.
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Ни один из лайнеров, в том числе и этот борт, не подавал сигналов,
– подчеркнул он.
Аджи также добавил, что пока не может объяснить, почему с самолета не был передан аварийный сигнал.
Заметим, что ранее очевидец катастрофы – местный рыбак заявил, что судно взорвалось дважды: в небе и после падения, в воде.
Что известно о катастрофе индонезийского Boeing: коротко
- Днем 9 января в Индонезии потерпел крушение пассажирский самолет рейса SJ182 авиакомпании Sriwijaya Air, летевший из Джакарты в Понтианак. Через 4 минуты после вылета он исчез с радаров, а позже стало известно, что судно упало в Яванское море.
- На месте катастрофы Boeing продолжается поисковая операция. Из воды пока извлечены некоторые предметы, например: кабели, сиденья и карманы с самолета, джинсы и волосы.
- Причины катастрофы пока расследуют, известно лишь, что Boeing 737-500 поднялся на более чем 3 350 метров вверх, но вдруг его высота и скорость резко упали.
- На борту, по предварительным данным, находились 62 человека, из которых – 50 пассажиров и 12 членов экипажа. Среди пассажиров – 10 детей.
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