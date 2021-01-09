Літак, що розбився в Індонезії, не подавав сигналу тривоги
Екіпаж пасажирського літака індонезійської авіакомпанії Sriwijaya Air, який 9 січня розбився в акваторії Яванського моря, не подавав сигналу тривоги. Лайнер просто зник із радарів, а через якийсь час стало відомо про трагедію.
Жодних сигналів від рейсу SJ182 не зафіксували й супутникові системи сусідньої Австралії. Про це інформує ТАСС з посиланням на заступника керівника національного пошуково-рятувального агентства Індонезії Суріо Аджи.
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Жоден із лайнерів, зокрема і цей борт, не подавав сигналів,
– наголосив він.
Аджи також додав, що наразі не може пояснити, чому з літака не було передано аварійний сигнал.
Зауважимо, що раніше очевидець катастрофи – місцевий рибалка заявив, що судно вибухнуло двічі: в небі та після падіння, в воді.
Що відомо про катастрофу індонезійського Boeing: коротко
- Вдень 9 січня в Індонезії зазнав катастрофи пасажирський літак рейсу SJ182 авіакомпанії Sriwijaya Air, що летів із Джакарти в Понтіанак. Через 4 хвилини після вильоту він зник із радарів, а пізніше стало відомо, що судно впало у Яванське море.
- На місці катастрофи Boeing триває пошукова операція. З води поки витягнули деякі предмети, зокрема: кабелі, сидіння та кишені з літака, джинси і волосся.
- Причини катастрофи поки розслідують, відомо лише, що Boeing 737-500 піднявся на понад 3 350 метрів вгору, але раптом його висота і швидкість різко впали.
- На борту, за попередніми даними, перебували 62 людини, з яких – 50 пасажирів і 12 членів екіпажу. Серед пасажирів – 10 дітей.
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