Екіпаж пасажирського літака індонезійської авіакомпанії Sriwijaya Air, який 9 січня розбився в акваторії Яванського моря, не подавав сигналу тривоги. Лайнер просто зник із радарів, а через якийсь час стало відомо про трагедію.

Жодних сигналів від рейсу SJ182 не зафіксували й супутникові системи сусідньої Австралії. Про це інформує ТАСС з посиланням на заступника керівника національного пошуково-рятувального агентства Індонезії Суріо Аджи.

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Жоден із лайнерів, зокрема і цей борт, не подавав сигналів,

– наголосив він.

Аджи також додав, що наразі не може пояснити, чому з літака не було передано аварійний сигнал.

Зауважимо, що раніше очевидець катастрофи – місцевий рибалка заявив, що судно вибухнуло двічі: в небі та після падіння, в воді.

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