Украина не прекращала переговоры с Ираном о катастрофе самолета МАУ. Более того – после ослабления карантина намерена их активизировать. Расследование и переговоры с Ираном осложнила ситуация с коронавирусом.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль на своей пресс-конференции, пишет 24 канал.

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Переговоры с иранской стороной не прекращались, хотя были осложнены коронавирусом, то есть не было возможности контактировать напрямую. Все переговоры были переведены в виртуальный режим, что осложнило возможность передачи и материалов, и черных ящиков,

– отметил глава правительства.

Шмыгаль подчеркнул: договоренность о черных ящиках находится на повестке дня. Этим вопросом лично занимается министр иностранных дел.

"Что касается других договоренностей, думаю, что сейчас активная фаза переговоров. С ослаблением карантина, с возможностью личных встреч она будет активизирована", – добавил премьер.

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