Процесс усложнил коронавирус, – Шмыгаль о переговорах относительно катастрофы МАУ в Иране
Украина не прекращала переговоры с Ираном о катастрофе самолета МАУ. Более того – после ослабления карантина намерена их активизировать. Расследование и переговоры с Ираном осложнила ситуация с коронавирусом.
Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль на своей пресс-конференции, пишет 24 канал.
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Переговоры с иранской стороной не прекращались, хотя были осложнены коронавирусом, то есть не было возможности контактировать напрямую. Все переговоры были переведены в виртуальный режим, что осложнило возможность передачи и материалов, и черных ящиков,
– отметил глава правительства.
Шмыгаль подчеркнул: договоренность о черных ящиках находится на повестке дня. Этим вопросом лично занимается министр иностранных дел.
"Что касается других договоренностей, думаю, что сейчас активная фаза переговоров. С ослаблением карантина, с возможностью личных встреч она будет активизирована", – добавил премьер.
Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: коротко
- Трагедия произошла 8 января 2020 года. Самолет Boeing вылетел рейсом 752 из Тегерана в Киев. Через несколько минут после взлета, когда воздушное судно еще набирало высоту, оно было сбито.
- В результате падения самолета погибли 176 человек. Среди них были и 11 украинцев – 9 членов экипажа и двое пассажиров.
- Иран сначала выдвигал идею о том, что причиной аварии стали технические неисправности. Однако уже 9 января были опубликованы данные о том, что самолет могла сбить ракета, выпущенная иранской стороной.
- Спустя всего несколько дней после трагедии Иран под давлением мирового сообщества, в частности США и Канады, признал: именно иранские военные сбили украинский самолет.
- Украина требует от Ирана объективного расследования, а также компенсации семьям погибших и авиакомпании.
- Иран пока не закончил расшифровку черных ящиков, хотя заявляет о том, что расследование почти закончено.