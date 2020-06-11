Процес ускладнив коронавірус, – Шмигаль про перемовини щодо катастрофи МАУ в Ірані
Україна не припиняла перемовини з Іраном щодо катастрофи літака МАУ. Ба більше – після послаблення карантину має намір їх активізувати. Розслідування та перемовини з Іраном ускладнила ситуація з коронавірусом.
Про це розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час власної пресконференції, пише 24 канал.
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Перемовини з іранською стороною не припинялися, хоча були ускладнені коронавірусом, тобто не було змоги контактувати безпосередньо. Всі перемовини були переведені у віртуальний режим, що ускладнило змогу і передачі матеріалів, і передачі чорних скриньок,
– зауважив глава уряду.
Шмигаль наголосив: домовленість про чорні скриньки перебуває на порядку денному. Цим питанням особисто займається міністр закордонних справ.
"Стосовно інших домовленостей, думаю, що зараз активна фаза перемовин. З послабленням карантину, з можливістю особистих зустрічей вона буде активізована", – додав прем’єр.
Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: коротко
- Трагедія трапилася 8 січня 2020 року. Літак Boeing вилетів рейсом 752 з Тегерану до Києва. Через декілька хвилин після зльоту, коли повітряне судно ще набирало висоту, воно було збите.
- Внаслідок падіння літака загинули 176 людей. Серед них були й 11 українців – 9 членів екіпажу і двоє пасажирів.
- Іран спочатку висував ідею про те, що причиною аварії стали технічні несправності. Однак вже 9 січня були опубліковані дані про те, що літак могла збити ракета, випущена іранською стороною.
- Лише через декілька днів після трагедії Іран під тиском світової спільноти, зокрема США і Канади, визнав: саме іранські військові збили український літак.
- Україна вимагає від Ірану об'єктивного розслідування, а також компенсації родинам загиблих та авіакомпанії.
- Іран поки не закінчив розшифровку чорних скриньок, хоча заявляє про те, що розслідування майже закінчене.