Україна не припиняла перемовини з Іраном щодо катастрофи літака МАУ. Ба більше – після послаблення карантину має намір їх активізувати. Розслідування та перемовини з Іраном ускладнила ситуація з коронавірусом.

Про це розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час власної пресконференції, пише 24 канал.

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Перемовини з іранською стороною не припинялися, хоча були ускладнені коронавірусом, тобто не було змоги контактувати безпосередньо. Всі перемовини були переведені у віртуальний режим, що ускладнило змогу і передачі матеріалів, і передачі чорних скриньок,

– зауважив глава уряду.

Шмигаль наголосив: домовленість про чорні скриньки перебуває на порядку денному. Цим питанням особисто займається міністр закордонних справ.

"Стосовно інших домовленостей, думаю, що зараз активна фаза перемовин. З послабленням карантину, з можливістю особистих зустрічей вона буде активізована", – додав прем’єр.

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