К счастью, они остались невредимыми. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на RMF24.

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В Польше потерпел крушение спортивный самолет

Авиакатастрофа случилась около 19 часов вечера в районе города Гливице.

Малый спортивный самолет потерпел крушение во время приземления. На борту было два человека, которые оставили самолет самостоятельно до приезда спасательных служб,

– сообщили в местной пожарно-спасательной службе, добавив, что оба не имеют травм.

Правоохранители предполагают, что причиной аварии могли стать проблемы с двигателем. В полиции указали, что полет выполняли курсант с инструктором.

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Напомним, во Флориде, что в США, 11 апреля, небольшой самолет упал на железнодорожные пути. В результате этого погибло 3 человека, еще один был ранен. Продолжается расследование обстоятельств катастрофы.