В Польше СМИ получили доступ к записям переговоров в канцелярии Совета министров в апреле 2010 года. Согласно с ними, бывший премьер Дональд Туск и его соратники сомневались, что поступили правильно, когда отдали России право расследовать авиакатастрофу под Смоленском.

Аудиозаписи обнародовали на польском государственном телеканале TVP1. В разговоре, кроме Туска, участвовал аккредитованный при Международном авиационном комитете, Эдмунд Клих.

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В Польше жалели, что не надавили на Москву ради другого варианта следствия

Туск поинтересовался у Клиха, почему тот сообщил СМИ, что Варшава разрешила Москве самостоятельно вести следствие по делу. Ведь, подчеркнул тогдашний польский глава правительства, он не знал, что можно выбрать другой вариант – с большим количеством полномочий.

Клих ответил, что тоже сомневался в этом и даже просил главу Мининфраструктуры о встрече с Туском, которая так и не удалась.

Варшава хотела бы настаивать на международном расследовании

По словам представителя в МАК, Москва предложила Варшаве вести следствие лишь через 4 дня после катастрофы. Однако он надеялся, что в Варшаве кто-то все-таки предложит альтернативный вариант. На аудиозаписях политики признали, что если бы вопрос юрисдикции подняли на самом высоком уровне, то, вероятно, Москву удалось бы убедить на проведение международного расследования.

В Минобороны говорят, что расследование нужно возобновить

На пленки уже отреагировали польские власти. Глава Минобороны Мариуш Блащак заявил, что делом Смоленской катастрофы должна вновь заняться прокуратура.

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Важно! В связи с заключением Международного авиационного комитета, самолет с руководством Польши потерпел катастрофу из-за ошибки пилотов. Польская сторона согласилась, однако также настаивала и на причастности российских диспетчеров. Этот вариант в Москве решительно отвергали.

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