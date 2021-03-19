Новые детали по катастрофе с президентом Качинским: записи разговоров с участием Туска
В Польше СМИ получили доступ к записям переговоров в канцелярии Совета министров в апреле 2010 года. Согласно с ними, бывший премьер Дональд Туск и его соратники сомневались, что поступили правильно, когда отдали России право расследовать авиакатастрофу под Смоленском.
Источник:Укринформ
Аудиозаписи обнародовали на польском государственном телеканале TVP1. В разговоре, кроме Туска, участвовал аккредитованный при Международном авиационном комитете, Эдмунд Клих.
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В Польше жалели, что не надавили на Москву ради другого варианта следствия
Туск поинтересовался у Клиха, почему тот сообщил СМИ, что Варшава разрешила Москве самостоятельно вести следствие по делу. Ведь, подчеркнул тогдашний польский глава правительства, он не знал, что можно выбрать другой вариант – с большим количеством полномочий.
Клих ответил, что тоже сомневался в этом и даже просил главу Мининфраструктуры о встрече с Туском, которая так и не удалась.
Варшава хотела бы настаивать на международном расследовании
По словам представителя в МАК, Москва предложила Варшаве вести следствие лишь через 4 дня после катастрофы. Однако он надеялся, что в Варшаве кто-то все-таки предложит альтернативный вариант. На аудиозаписях политики признали, что если бы вопрос юрисдикции подняли на самом высоком уровне, то, вероятно, Москву удалось бы убедить на проведение международного расследования.
В Минобороны говорят, что расследование нужно возобновить
На пленки уже отреагировали польские власти. Глава Минобороны Мариуш Блащак заявил, что делом Смоленской катастрофы должна вновь заняться прокуратура.
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Коротко о крушении самолета Качинского
- Самолет Ту-154 с президентом Польши на борту, его женой и 86 членами делегации разбился 10 апреля 2010 года в России возле Смоленска.
- Поляки утверждают, что к трагедии причастна Россия.
- В комиссии по расследованию авиатехники, которая была создана в польском парламенте, сообщили, что на борту сдетонировало взрывное устройство.
- К обломкам самолета поляков подпустили лишь осенью 2019 года.
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