На борту самолета с Качиньским сдетонировало взрывное устройство: результаты расследования
В апреле 2010 года под Смоленском разбился самолет с польскими чиновниками на борту. Среди жертв катастрофы был и действующий президент Польши Лех Качиньский. Как заявили в комиссии по расследованию авиакатастрофы, на борту сдетонировало взрывное устройство.
Источник:Укринформ
Об этом рассказал польский депутат, бывший глава Минобороны Польши Антони Мацеревич в Сейме.
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Кто подложил взрывчатку – пока неизвестно
Правда в том, что самолет был уничтожен в результате взрыва,
– заявил Мацеревич.
Элементы взрывчатки нашли на обломках разбитого самолета. Пока в комиссии не знают, кто мог подложить взрывчатку на борт. Этим уже должны заниматься не депутаты, а органы прокуратуры.
Более подробный отчет обнародуют в апреле
Однако на этом громкие заявления спецкомиссии не исчерпаны, более детальный отчет по катастрофе планируют представить перед 11-й годовщиной трагедии.
Что известно об авиакатастрофе под Смоленском
- Самолет Ту-154 с президентом Польши на борту, его женой и 86 членами правительственной делегации разбился 10 апреля 2010 года в России возле Смоленска.
- Поляки утверждают, что к трагедии причастна Россия.
- В Москве говорят, что к авиакатастрофе привела ошибка пилотов, которые сажали самолета в условиях плохой видимости.
- К обломкам самолета поляков подпустили только осенью 2019 года.
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