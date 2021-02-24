В апреле 2010 года под Смоленском разбился самолет с польскими чиновниками на борту. Среди жертв катастрофы был и действующий президент Польши Лех Качиньский. Как заявили в комиссии по расследованию авиакатастрофы, на борту сдетонировало взрывное устройство.

Об этом рассказал польский депутат, бывший глава Минобороны Польши Антони Мацеревич в Сейме.

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Кто подложил взрывчатку – пока неизвестно

Правда в том, что самолет был уничтожен в результате взрыва,

– заявил Мацеревич.

Элементы взрывчатки нашли на обломках разбитого самолета. Пока в комиссии не знают, кто мог подложить взрывчатку на борт. Этим уже должны заниматься не депутаты, а органы прокуратуры.

Более подробный отчет обнародуют в апреле

Однако на этом громкие заявления спецкомиссии не исчерпаны, более детальный отчет по катастрофе планируют представить перед 11-й годовщиной трагедии.

Важно! Ранее появилась информация, что взрывчатку нашли именно на тех деталях самолета, которые раскручивали только россияне.

Что известно об авиакатастрофе под Смоленском