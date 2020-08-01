Комиссия Сейма изучила обстоятельства трагедии под Смоленском, в которой в 2010 году погиб президент Польши Лех Качинский. Говорят, что самолет взорвался изнутри, а на его обломках самолета специалисты нашли следы аж трех видов взрывчатки. Более того, взрывчатку заложили в деталях самолета, которые перед этим ремонтировали в России.

Президент Польши Лех Качинский погиб в авиакатастрофе в 2010 году под Смоленском в России. В Польше все еще расследуют причины трагедии. 31 июля опубликовано промежуточный отчет комиссии Сейма, пишет " Польское радио ".

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Что показало расследование причин авиакатастрофы под Смоленском

Самолет мог упасть на землю после того, как на борту Ту-154 раздались два взрыва.

Первый взрыв произошел в дальней части левого крыла, а второй – непосредственно у фюзеляжа.

Об этом свидетельствуют как характер повреждений элементов самолета, так и положения тел погибших.

На обломках самолета экспертизы обнаружили следы трех видов взрывчатки – тротила, гексогена (RDX), пентрита.

Следы взрывчатки подтвердили лаборатории США, Польши и Великобритании, которые проводили экспертизы.

Важно, что следы взрывчатки обнаружили на "частях самолета, которые российские техники меняли во время ремонта".

Например, тротил обнаружили внутри "части, которую никто не раскручивал, кроме ремонтников".

Россияне при расследовании причин крушения польского самолета пытались скрыть улики взрывов на борту.

Коротко об авиакатастрофе под Смоленском

Самолет Ту-154 с президентом Польши на борту, его женой и 86 членами правительственной делегации разбился 10 апреля 2010 в России у Смоленска. Погибли все, кто находился на борту.

Поляки с 2016 года утверждают, что к трагедии причастна Россия . Для поиска следов взрывчатых веществ делали эксгумации тел погибших, среди них и самого Качинского.

Россия настаивает, что катастрофа произошла из-за ошибки поляков , которые пошли на посадку, несмотря на плохие погодные условия, да еще и не полетели на запасной аэродром. В итоге самолет зацепил березу и перевернулся.

Президент России Владимир Путин несколько лет назад предложил польской власти "забыть" о катастрофе и развивать российско-польские отношения дальше, но поляки на это не согласились.