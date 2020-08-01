Смоленская трагедия: взрывчатку нашли в детали самолета, которую раскручивали только россияне
Комиссия Сейма изучила обстоятельства трагедии под Смоленском, в которой в 2010 году погиб президент Польши Лех Качинский. Говорят, что самолет взорвался изнутри, а на его обломках самолета специалисты нашли следы аж трех видов взрывчатки. Более того, взрывчатку заложили в деталях самолета, которые перед этим ремонтировали в России.
Президент Польши Лех Качинский погиб в авиакатастрофе в 2010 году под Смоленском в России. В Польше все еще расследуют причины трагедии. 31 июля опубликовано промежуточный отчет комиссии Сейма, пишет "Польское радио".
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Что показало расследование причин авиакатастрофы под Смоленском
- Самолет мог упасть на землю после того, как на борту Ту-154 раздались два взрыва.
- Первый взрыв произошел в дальней части левого крыла, а второй – непосредственно у фюзеляжа.
- Об этом свидетельствуют как характер повреждений элементов самолета, так и положения тел погибших.
- На обломках самолета экспертизы обнаружили следы трех видов взрывчатки – тротила, гексогена (RDX), пентрита.
- Следы взрывчатки подтвердили лаборатории США, Польши и Великобритании, которые проводили экспертизы.
- Важно, что следы взрывчатки обнаружили на "частях самолета, которые российские техники меняли во время ремонта".
- Например, тротил обнаружили внутри "части, которую никто не раскручивал, кроме ремонтников".
- Россияне при расследовании причин крушения польского самолета пытались скрыть улики взрывов на борту.
Коротко об авиакатастрофе под Смоленском
- Самолет Ту-154 с президентом Польши на борту, его женой и 86 членами правительственной делегации разбился 10 апреля 2010 в России у Смоленска. Погибли все, кто находился на борту.
- Поляки с 2016 года утверждают, что к трагедии причастна Россия. Для поиска следов взрывчатых веществ делали эксгумации тел погибших, среди них и самого Качинского.
- Россия настаивает, что катастрофа произошла из-за ошибки поляков, которые пошли на посадку, несмотря на плохие погодные условия, да еще и не полетели на запасной аэродром. В итоге самолет зацепил березу и перевернулся.
- Президент России Владимир Путин несколько лет назад предложил польской власти "забыть" о катастрофе и развивать российско-польские отношения дальше, но поляки на это не согласились.