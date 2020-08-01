Смоленська трагедія: вибухівку знайшли в деталі літака, яку ніхто, крім росіян, не розкручував
Комісія Сейму вивчила обставини трагедії під Смоленськом, в якій у 2010 році загинув президент Польщі Лех Качинський. Кажуть, що літак вибухнув зсередини, а на його уламках літака фахівці знайшли сліди аж трьох видів вибухівки. Ба більше, вибухівку заклали у деталях літака, які перед цим ремонтували в Росії.
Президент Польщі Лех Качинський загинув в авіакатастрофі у 2010 році під Смоленськом в Росії. У Польщі все ще розслідують причини трагедії. 31 липня опубліковано проміжний звіт комісії Сейму, пише "Польське радіо".
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Що показало розслідування причин авіакатастрофи під Смоленськом
- Літак міг впасти на землю після того, як на борту Ту-154 пролунали два вибухи.
- Перший вибух стався у дальній частині лівого крила, а другий – безпосередньо біля фюзеляжу.
- Про це свідчать як характер пошкоджень елементів літака, так і положення тіл загиблих.
- На уламках літака експертизи виявили сліди трьох видів вибухівки – тротилу, гексогену (RDX), пентриту.
- Сліди вибухівки підтвердили лабораторії США, Польщі та Великої Британії, які проводили експертизи.
- Важливо, що сліди вибухівки виявили на "частинах літака, які російські техніки міняли під час ремонту".
- Наприклад, тротил виявили всередині "частини, яку ніхто не розкручував, крім ремонтників".
- Росіяни під час розслідування причин аварії польського літака намагалися приховати докази вибухів на борту.
Коротко про авіакатастрофу під Смоленськом
- Літак Ту-154 з президентом Польщі на борту, його дружиною та 86 членами урядової делегації розбився 10 квітня 2010 року у Росії біля Смоленська. Загинули всі, хто перебував на борту.
- Поляки з 2016 року стверджують, що до трагедії причетна Росія. Для пошуку слідів вибухових речовин робили ексгумації тіл загиблих, серед яких і самого Качинського.
- Росія наполягає, що катастрофа сталася через помилку поляків, які пішли на посадку попри погані погодні умови й чомусь не полетіли на запасний аеродром. У підсумку літак зачепив березу і перекинувся.
- Президент Росії Володимир Путін кілька років тому запропонував польській владі "забути" про катастрофу і розвивати російсько-польські відносини далі, але поляки на це не погодилися.