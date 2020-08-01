Комісія Сейму вивчила обставини трагедії під Смоленськом, в якій у 2010 році загинув президент Польщі Лех Качинський. Кажуть, що літак вибухнув зсередини, а на його уламках літака фахівці знайшли сліди аж трьох видів вибухівки. Ба більше, вибухівку заклали у деталях літака, які перед цим ремонтували в Росії.

Президент Польщі Лех Качинський загинув в авіакатастрофі у 2010 році під Смоленськом в Росії. У Польщі все ще розслідують причини трагедії. 31 липня опубліковано проміжний звіт комісії Сейму, пише "Польське радіо".

До теми Росія допустила польську комісію до уламків літака Ту-154М у жовтні 2019 року

Що показало розслідування причин авіакатастрофи під Смоленськом

Літак міг впасти на землю після того, як на борту Ту-154 пролунали два вибухи.

Перший вибух стався у дальній частині лівого крила, а другий – безпосередньо біля фюзеляжу.

вибух стався у дальній частині лівого крила, а – безпосередньо біля фюзеляжу. Про це свідчать як характер пошкоджень елементів літака, так і положення тіл загиблих.

На уламках літака експертизи виявили сліди трьох видів вибухівки – тротилу, гексогену (RDX), пентриту.

Сліди вибухівки підтвердили лабораторії США, Польщі та Великої Британії, які проводили експертизи.

Важливо, що сліди вибухівки виявили на "частинах літака, які російські техніки міняли під час ремонту".

Наприклад, тротил виявили всередині "частини, яку ніхто не розкручував, крім ремонтників".

Росіяни під час розслідування причин аварії польського літака намагалися приховати докази вибухів на борту.

Коротко про авіакатастрофу під Смоленськом

Літак Ту-154 з президентом Польщі на борту, його дружиною та 86 членами урядової делегації розбився 10 квітня 2010 року у Росії біля Смоленська. Загинули всі, хто перебував на борту.

у Росії біля Смоленська. Загинули всі, хто перебував на борту. Поляки з 2016 року стверджують, що до трагедії причетна Росія . Для пошуку слідів вибухових речовин робили ексгумації тіл загиблих, серед яких і самого Качинського.

. Для пошуку слідів вибухових речовин робили ексгумації тіл загиблих, серед яких і самого Качинського. Росія наполягає, що катастрофа сталася через помилку поляків , які пішли на посадку попри погані погодні умови й чомусь не полетіли на запасний аеродром. У підсумку літак зачепив березу і перекинувся.

, які пішли на посадку попри погані погодні умови й чомусь не полетіли на запасний аеродром. У підсумку літак зачепив березу і перекинувся. Президент Росії Володимир Путін кілька років тому запропонував польській владі "забути" про катастрофу і розвивати російсько-польські відносини далі, але поляки на це не погодилися.