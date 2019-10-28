Смоленська катастрофа: Росія допустила польську комісію до уламків літака Ту-154М

Представники польської комісії, яка складається з семи осіб, можуть оглянути уламки літака та зафіксувати все на плівку. У заяві російських слідчих про дозвіл на допуск до уламків зазначається, що вони не сумніваються в причинах катастрофи, яка сталася 10 квітня 2010 року.

Серед членів комісії присутні представники Національної прокуратури Польщі, повідомляє "Польське Радіо".

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За неофіційною інформацією, метою візиту прокурорів є проведення досліджень, які американські експерти, що співпрацюють з польськими слідчими, вважають необхідними. Слідчий комітет запевнив, що російська сторона "завжди максимально відкрита для співпраці" в цьому питанні.

У російського слідства немає сумнівів щодо обставин авіакатастрофи. Всі зібрані матеріали беззаперечно свідчать про помилкові дії екіпажу, який продовжив захід на посадку в умовах відсутності видимості,

– цинічно відзначили в СК Росії.

Представники польської влади неодноразово піднімали питання повернення уламків ТУ-154М в Польщу.

До слова, у травні в російському Смоленську з'явилися інформаційні стенди, які представляють версію Кремля щодо катастрофи літака Ту-154 у 2010 році. Тоді Польща викликала посла РФ вимагаючи прибрати стенди й надати пояснення.

Що відомо про Смоленську катастрофу?10 квітня 2010 року під час заходу на посадку летовища поблизу російського міста Смоленськ розбився літак Ту-154. На борту перебувала польська делегація з президентом країни Лехом Качинським. У катастрофі загинуло 96 осіб – Лех Качинський, його дружина, низка високопосадовців країни, громадських діячів, представників духовенства та члени екіпажу.



Смоленська катастрофа стала другою катастрофою в історії польської авіації за кількістю жертв та наймасштабнішою катастрофою в історії повітряних сил Польщі.



Причиною катастрофи Комісія державної авіації з розслідування авіакатастроф МВС Польщі назвала помилку екіпажу в управлінні літаком. А також вказала на "недостатнє аеронавігаційне забезпечення польоту з боку диспетчерів аеродрому".



А от у рідній партії Качинського "Закон і справедливість" та серед його прихильників таким висновкам не вірять. І вважають, що катастрофа була замахом на життя президента. Підозрюють, що літак не просто розбився, а перед тим вибухнув. А влада Польщі й РФ, мовляв, приховують це. Згодом розслідування поновили. Ексміністр оборони Польщі і голова підкомісії з розслідування Смоленської катастрофи Антоній Мацеревич заявив, що причиною катастрофи був вибух. У слідчій комісії Росії все заперечують.