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      Авіакатастрофи в Україні: коли і чому розбивалися літаки та вертольоти

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      Найгучніші українські авіакатастрофи
      Найгучніші українські авіакатастрофи / 24 канал

      Напередодні екс-міністр аграрної політики України Тарас Кутовий розбився на вертольоті у Полтавській області. Він летів з Києва і особисто перебував за штурвалом. Подібні інциденти в Україні важко назвати рідкістю. Згадаємо найвідоміші падіння літаків та гвинтокрилів лише за останні два роки.

      21 жовтня вертоліт із ексміністром аграрної політики Тарасом Кутовим розбився на присадибній ділянці приватного будинку на Полтавщині. Під час падіння гвинтокрила більше ніхто не постраждав.

      Читайте також: Загинув Тарас Кутовий: чим відомий колишній міністр

      Відомо, що Кутовий неодноразово літав цим вертольотом. Наразі причини падіння авіасудна і загибелі політика розслідують правоохоронці. Тіло ексміністра доставили для судмедекспертизи у Лубни.

      Кутовий
      Тарасу Кутовому було 43 роки

      4 жовтня 2019 року літак Ан-12 здійснив невдалу аварійну посадку за 1,5 км від злітно-посадкової смуги аеропорту "Львів". На борту перебували восьмеро осіб, з них п’ятеро загинули.

      Літак впав неподалік від житлових будинків. Усі, хто вижив, перебували у носовій частині. Загиблих затиснув вантаж авіасудна (вага вантажу – близько 10 тонн). Основні версії трагедії: закінчення пального, помилка пілота та перевантаженість літака. Також відомо, що поблизу Львова того дня була погана погода та сильний туман.

      Відео з місця трагедії Ан-12

      У ніч на 30 травня 2019 року гелікоптер армійської авіації Мі-8 розбився в Рівненській області в районі села Сестрятин. Загинули четверо членів екіпажу, серед них – командир 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ. Відомо, що екіпаж Мі-8 був досвідчений, частина військових були учасниками миротворчих місій ООН.

      Вертоліт летів з військової частини в Бродах (Львівська область) на тренувальний політ. Основні версії аварії: технічна несправність, неякісне пальне, недостатня підготовка до проведення польотів.

      Мі-8
      Місце катастрофи Мі-8

      16 жовтня 2018 року в районі села Уланів Вінницької області розбився літак Су-27 ВПС України. Авіасудно виконувало навчально-бойовий виліт під час міжнаціональних навчань "Чисте небо-2018". В результаті аварії загинули двоє пілотів.

      Момент падіння Су-27: відео

      6 вересня 2018 року на Трухановому острові у Києві впав цивільний вертоліт, що належить ПАТ "Миронівський хлібопродукт". Гвинтокрил летів з бази, розташованої у Гідропарку. Внаслідок падіння постраждали двоє осіб, що перебували на борту повітряного судна.

      Що відбувалося на місці краху гелікоптера: відео

      25 січня 2018 року в Кременчуці (Полтавська область) під час навчально-тренувального польоту розбився вертоліт Мі-8. Загинули четверо членів екіпажу: командир, другий пілот і двоє бортінженерів. Гвинтокрил, очевидно внаслідок поганої видимості та туману, врізався в електроопору та загорівся. Очевидці чули кілька вибухів до падіння вертольота.

      Вертоліт
      Вертоліт врізався в електроопори і загорівся

      29 вересня 2017 року літак Л-39 Повітряних сил ЗСУ розбився на Хмельниччині. Авіасудно впало в районі населеного пункту Красилів. Загинули двоє пілотів. Фрагменти їх тіл та уламки літака знайшли в радіусі кілометра від місця падіння Л-39.

      Цікаво: Скільки років літакам, якими подорожують українці, і наскільки вони безпечні

      26 березня 2017 року сталася аварія вертольота Мі-2 під Краматорськом на Донбасі. Загинули офіцери ЗСУ: троє членів екіпажу та двоє пасажирів. Встановлено, що падіння повітряного судна відбулося внаслідок зіткнення з лінією електропередач.

      Авіакатастрофа
      Загинуло п'ятеро військових

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      Автор: Світлана Попова
      Теги: Новини України Публікації Статті Загибель Тараса Кутового Авіакатастрофа на Трухановому острові Катастрофа Мі-8 на Рівненщині Впав літак Су-27 Аварія літака під Львовом
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