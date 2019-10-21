22:52
21 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ГОРІЛА ХАТА: СКАНДАЛ З 95 КВАРТАЛОМ ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Божевілля Лукашенка. У Захарової підгоріло
      Вєсті Кремля
      21:58, сьогодні
      Вєсті.UA: Луценко вчиться у Гоґвортсі? Подаруночок для Гонтаревої
      Вєсті.UA
      21:38, сьогодні
      Пси Авакова: прокурор часів Януковича став радником міністра
      ЦРУ
      13:00, 16 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Публікації Статті
      ГОРІЛА ХАТА: СКАНДАЛ З 95 КВАРТАЛОМ ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА

      Загинув Тарас Кутовий: чим відомий колишній міністр

      3238 Читать новость на русском
      Помер Тарас Кутовий – біографія екс-міністра Кутового, який загинув
      Біографія Тараса Кутового / Колаж 24 каналу

      Тарас Кутовий трагічно загинув 21 жовтня в авіакатастрофі на Полтавщині. Він був відомим українським політиком, нардепом та обіймав посаду міністра аграрної політики в уряді Гройсмана. Коротку біографію ексчиновника – читайте у матеріалі 24 каналу.

      Як загинув Тарас Кутовий

      Вертоліт Robinson r44, пілотом якого був сам Кутовий, впав поблизу село Тарасенково на Полтавщині. Трагедія сталася близько 16 години, а колишній міністр загинув на місці. За даними ДСНС, гелікоптер летів з Києва у Полтавську область.

      Читайте також: Загинув ексміністр аграрної політики Кутовий: його вертоліт впав на Полтавщині – фото

      Тарас Кутовий народився 25 лютого 1976 року в Києві в сім'ї освітян. Батько викладав у Національному економічному університеті та Інституті математики Національної академії наук України, а мама була метематичкою. Тому й не дивно, що сил полюбив науку, був відмінником та здобув аж три вищі освіти.

      • Навчався Кутовий у Київському природничо-науковому ліцеї № 145. У 1992 році закінчив його з відкзнакою.
      • Вищу освіту пішов здобувати до новоствореної національної академії СБУ за спеціальністю "правознавство". Закінчив її у 1997 році також з відзнакою.
      • Другу вищу освіту здобув за спеціальністю економіст-міжнародник в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана.
      • Третій диплом про базову вищу освіту отримав у 2002 році після закінчення Міжнародного інституту менеджменту. Там Кутовий здобув ступінь магістра бізнес-адміністрування та став кандидатом економічних наук.
      • Працювати Кутовий почав у 1998 році в Міжнародному фонді "Відродження". Він влаштувався туди на посаду заступника головного аудитора проєктів.
      • Вже через рік, у 1999 році, Кутовий отримав роботу в новоствореному фонді "Крок за кроком" - спільному проєкті "Відродження" та американського "Центру розвитку дитини".
      • У 2004 році він перейшов працювати фінансовим директором у ЗАТ "Інвестиційна компанія XXI століття". Ця компанія активно скуповувала земельні ділянки в Києві, а потім займалася їх забудовою.
      • У 2010 році Кутовий став президетом "Компанії "Райз", а в 2011 - керуючим директором представництва "А1 Глобал Холдінгс Лімітед".

      До слова, у 2007 році Міжнародний інститут Адама Сміта визнав Кутового кращим фінансовим директором України. У наступному році він увійшов до десятки кращих фінансистів України за версією журналу "Компаньйон". 

      Робота в Раді

      Політична діяльність Тараса Кутового розпочалась у 2012 році зі "Спілки Спасіння Села". У тому ж році він пройшов нардепом до Верховної Ради від одномандатного округу №151 в Полтавській області. У парламенті Кутовий став членом фракції "Удар".

      Кутовий працював у Раді 7 скликання першим заступником голови комітету ВР з питань аграрної політики та земельних відносин, був членом Спеціальної контрольної комісії з питань приватизації.

      Вдруге пройшов до Верховної Ради у 2014 році по цьому ж округу, але вже як позапартійний кандидат. У парламенті приєднався до "Блоку Петра Порошенка", де згодом став заступником фракції.

      У Раді 8 скликання Кутовий вже очолював комітет з питань аграрної політики та земельних відносин.

      Цікаво: Загинув Тарас Кутовий: реакція колег та політиків

      Робота в Кабміні

      У 2016 році Тарас Кутовий перейшов працювати в уряд Володимира Гройсмана, зокрема, очолив Міністерство аграрної політики та продовольства України. За час роботи в уряді розробив план реформування Агропромислового комплексу України, який отримав назву "Стратегія 3+5".

      Через два роки, у 2018-му, пішов з посади міністра через бажання повернутися в бізнес. Проте, неофіційною причиною його відставки могли бути серйозні розбіжності з Гройсманом.

      Тарас Кутовий був з багатодітної родини. Має брата і три сестри.

      Політик був двічі одружений. Від першого шлюбу у нього залишилась донька Соломія.

      Вдруге одружився з тележурналісткою Антоніною Гапченко. У них народилися двоє дітей – дочка і син.

      blog_ava
      Якісна освіта у зручний час – дистанційні школи продовжують набір учнів
      сьогодні
      8227
      Автор: Наталя Боднар
      Теги: Новини політики Новини України Загибель Тараса Кутового Втрати Кабінет Міністрів України Міністерство аграрної політики Верховна Рада Публікації Статті
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 21 жовтня: скандал з Гонтаревою і "Кварталом", Сивохо в РНБО і загибель Кутового
      сьогодні , 22:27 Головні новини 21 жовтня: скандал з Гонтаревою і "Кварталом", Сивохо в РНБО і загибель Кутового
      Ірина Вихрущ 280
      Рада ухвалила законопроєкт про викривачів корупції: чому це важливо та кому корисно
      сьогодні , 22:00 Рада ухвалила законопроєкт про викривачів корупції: чому це важливо та кому корисно
      Галина Янченко 1405
      Загинув Тарас Кутовий: чим відомий колишній міністр
      сьогодні , 21:07 Загинув Тарас Кутовий: чим відомий колишній міністр
      Наталя Боднар 3228
      Закон про верифікацію: як зміняться субсидії, пенсії та інші виплати
      сьогодні , 21:01 Закон про верифікацію: як зміняться субсидії, пенсії та інші виплати
      Ірина Поліщук 5814
      Сергій Сивохо – новий радник секретаря РНБО: що про нього відомо
      сьогодні , 19:14 Сергій Сивохо – новий радник секретаря РНБО: що про нього відомо
      Ірина Вихрущ 8341
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук