Загинув Тарас Кутовий: чим відомий колишній міністр

Тарас Кутовий трагічно загинув 21 жовтня в авіакатастрофі на Полтавщині. Він був відомим українським політиком, нардепом та обіймав посаду міністра аграрної політики в уряді Гройсмана. Коротку біографію ексчиновника – читайте у матеріалі 24 каналу.

Як загинув Тарас Кутовий?

Вертоліт Robinson r44, пілотом якого був сам Кутовий, впав поблизу село Тарасенково на Полтавщині. Трагедія сталася близько 16 години, а колишній міністр загинув на місці. За даними ДСНС, гелікоптер летів з Києва у Полтавську область.

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Біографія Тараса Кутового

Освіта: відмінник з трьома дипломами

Тарас Кутовий народився 25 лютого 1976 року в Києві в сім'ї освітян. Батько викладав у Національному економічному університеті та Інституті математики Національної академії наук України, а мама була метематичкою. Тому й не дивно, що сил полюбив науку, був відмінником та здобув аж три вищі освіти.

Навчався Кутовий у Київському природничо-науковому ліцеї № 145. У 1992 році закінчив його з відкзнакою.

Вищу освіту пішов здобувати до новоствореної національної академії СБУ за спеціальністю "правознавство". Закінчив її у 1997 році також з відзнакою.

Другу вищу освіту здобув за спеціальністю економіст-міжнародник в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана.

Третій диплом про базову вищу освіту отримав у 2002 році після закінчення Міжнародного інституту менеджменту. Там Кутовий здобув ступінь магістра бізнес-адміністрування та став кандидатом економічних наук.

Кар'єра аудитора і фінансиста

Працювати Кутовий почав у 1998 році в Міжнародному фонді "Відродження". Він влаштувався туди на посаду заступника головного аудитора проєктів.

Вже через рік, у 1999 році, Кутовий отримав роботу в новоствореному фонді "Крок за кроком" - спільному проєкті "Відродження" та американського "Центру розвитку дитини".

У 2004 році він перейшов працювати фінансовим директором у ЗАТ "Інвестиційна компанія XXI століття". Ця компанія активно скуповувала земельні ділянки в Києві, а потім займалася їх забудовою.

У 2010 році Кутовий став президетом "Компанії "Райз", а в 2011 - керуючим директором представництва "А1 Глобал Холдінгс Лімітед".

До слова, у 2007 році Міжнародний інститут Адама Сміта визнав Кутового кращим фінансовим директором України. У наступному році він увійшов до десятки кращих фінансистів України за версією журналу "Компаньйон".

Похід у політику: від нардепа до міністра

Робота в Раді

Політична діяльність Тараса Кутового розпочалась у 2012 році зі "Спілки Спасіння Села". У тому ж році він пройшов нардепом до Верховної Ради від одномандатного округу №151 в Полтавській області. У парламенті Кутовий став членом фракції "Удар".

Кутовий працював у Раді 7 скликання першим заступником голови комітету ВР з питань аграрної політики та земельних відносин, був членом Спеціальної контрольної комісії з питань приватизації.

Вдруге пройшов до Верховної Ради у 2014 році по цьому ж округу, але вже як позапартійний кандидат. У парламенті приєднався до "Блоку Петра Порошенка", де згодом став заступником фракції.

У Раді 8 скликання Кутовий вже очолював комітет з питань аграрної політики та земельних відносин.

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Робота в Кабміні

У 2016 році Тарас Кутовий перейшов працювати в уряд Володимира Гройсмана, зокрема, очолив Міністерство аграрної політики та продовольства України. За час роботи в уряді розробив план реформування Агропромислового комплексу України, який отримав назву "Стратегія 3+5".

Через два роки, у 2018-му, пішов з посади міністра через бажання повернутися в бізнес. Проте, неофіційною причиною його відставки могли бути серйозні розбіжності з Гройсманом.

Особисте життя: два шлюби і діти

Тарас Кутовий був з багатодітної родини. Має брата і три сестри.

Політик був двічі одружений. Від першого шлюбу у нього залишилась донька Соломія.

Вдруге одружився з тележурналісткою Антоніною Гапченко. У них народилися двоє дітей – дочка і син.